Cádiz promociona en Helsinki el atún de almadraba y los vinos de Jerez

El Patronato de Turismo de la Diputación de Cádiz está promocionando los productos de la provincia en Helsinki mediante unas jornadas gastronómicas en las que tienen un papel protagonista el atún rojo salvaje de almadraba y los vinos de Jerez.

La Diputación de Cádiz ha informado de que esta acción, organizada junto a la Oficina Española de Turismo en Helsinki (Turespaña) y enmarcada en el convenio con Turismo Andaluz, se desarrolla desde el miércoles hasta el próximo sábado y tiene como objetivo llegar tanto a profesionales del sector turístico como al público general en un mercado considerado estratégico por su alto poder adquisitivo y por registrar estancias superiores a las tres noches.

Las jornadas abiertas al público ofrecen un menú gaditano diseñado para acercar al consumidor finlandés los sabores más representativos de la provincia. Paralelamente, este jueves se celebró un evento dirigido a agentes turísticos y a medios especializados que incluyó una presentación del destino Cádiz y una cena-maridaje centrada en el atún rojo salvaje de almadraba, acompañado por una selección de vinos de Jerez aportados por González Byass, Williams & Humbert, Valdespino, La Guita y Bodega Hidalgo La Gitana.

La experiencia estuvo guiada por José Ferrer, embajador del Consejo Regulador del Vino de Jerez, y por el chef Julio Vázquez, del restaurante El Campero, responsable del menú elaborado para la ocasión. Entre las propuestas gastronómicas figuraron salazones tradicionales de atún, dados de tarantelo con ajoblanco de piñones del Pinar de la Breña, solomillo de atún encebollado, galete con hummus de garbanzos y algas, y un panel de queso payoyo, además de un brandy de despedida.

El mercado finlandés registró en 2024 un total de 5.034 pernoctaciones en la provincia de Cádiz.

Estas jornadas se suman a otras acciones promocionales desarrolladas en Finlandia, como la presentación realizada en abril durante la Bienal de Flamenco de Helsinki, dentro de una estrategia que busca reforzar la presencia del destino gaditano en el norte de Europa.

Con esta iniciativa, el Patronato de Turismo pretende avanzar en la desestacionalización y aumentar la llegada de visitantes internacionales, especialmente del mercado finlandés.