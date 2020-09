"El brote de la fiebre del nilo es un problema regional que necesita un presupuesto propio"

"El brote del virus del Nilo Occidental es un problema con un alcance territorial, superior al provincial y no es un problema de salubridad de municipios aislados. Necesita una respuesta homogénea, coordinada y con presupuesto propio". Así se ha expresado el vicepresidente de la Diputación de Cádiz, Mario Fernández, que ha defendido este martes los trabajos de fumigación contra los mosquitos realizados por la administración provincial en municipios de la Janda y ha pedido a la Junta que "no escurra el bulto" y asuma su responsabilidad en poner soluciones y aplicar el plan de choque.

“Diputación y los ayuntamientos no pueden resolver una obligación que compete a la Junta. Podemos colaborar, pero no asumir un peso económico y material que no nos corresponde", ha manifestado Fernández, que ha lamentado que en otras provincias como Sevilla, "la administración autonómica ha licitado y contratado –con su propio presupuesto- las tareas de fumigación en varios municipios”. "¿Acaso Cádiz es menos?", se ha preguntado.

La muerte de dos personas por la fiebre del Nilo en la provincia, vecinos de Vejer, y con varias más ingresadas en el Hospital de Puerto Real, ha puesto en la primera línea de actualidad los trabajos que cada año se realizan contra los mosquitos. La Junta ha decretado varias localidades como zona de riesgo y otros municipios empiezan a tomar precauciones ante la alarma social creada en estas semanas.

Pero el brote también ha traído un nuevo enfrentamiento entre Junta de Andalucía y la Diputación por las competencia de cada en plan de choque y las fumigaciones, incluido el cómo se deben realizar, si por tierra o por aire.

Así, la Diputación, en rueda de prensa este martes, ha manifestado que este año se ha llevado a cabo una campaña para controlar las poblaciones de mosquitos en una zona restringida de La Janda, concretamente en el triángulo que conforman los municipios de Vejer, Benalup-Casas Viejas y Barbate, que ya está dando sus primero buenos resultados; si bien este servicio –de asistencia a los ayuntamientos- es de carácter ordinario "y difiere de un plan de choque diseñado frente a una emergencia sanitaria".

Por ello, la presidenta de Diputación, Irene García, ha enviado cartas al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, y a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, reclamando la asunción de responsabilidades por parte de la Junta.

Para disipar dudas, la Diputación ha elaborado un informe jurídico que concluye que "la Junta debe aplicar el plan de choque que la administración autonómica ha diseñado frente al virus de la fiebre del Nilo Occidental".

"La fumigación terrestre es más eficaz y respetuosa".

Fernández además ha lamentado la "carrera" por reclamar el empleo de medios aéreos para fumigar, como he pedido el Partido Popular, "cuando la fumigación terrestre es más eficaz y respetuosa". "El propio subdirector general de Protección de la Salud de la Junta de Andalucía –en un reciente encuentro convocado para dar a conocer las previsiones del plan de choque frente al virus de la fiebre del Nilo Occidental- manifestó la necesidad de abandonar los tratamientos aéreos, ya que la aplicación terrestre es mucho más eficaz y más respetuosa con la salud y el medio ambiente”, ha comentado el vicepresidente.

De hecho Diputación, en el proceso de su campaña ordinaria, adjudicó la prestación del servicio a través de medios terrestres –por su eficacia y garantía medioambiental-, si bien en el pliego de la licitación también se admitían fumigaciones aéreas. Las empresas que concurrieron a esta convocatoria optaban, conforme a sus criterios profesionales, por los tratamientos terrestres, ya que en su mayor parte son arrozales a los que se puede acceder.

Buenos primeros resultados

La campaña anual de Diputación ya está en periodo de evaluación de resultados. Los datos preliminares apuntan a la casi inexistencia de larvas en las zonas donde se aplicaron los tratamientos correctores, según ha indicado Mario Fernández. Las fumigaciones cesaron el 15 de septiembre, conforme al plazo autorizado por la Junta de Andalucía en atención a la fecha límite establecida para no perjudicar los periodos de reproducción de las aves insectívoras y no alterar la cadena trófica.

Fernández ha recordado las advertencias expresadas por el Colegio de Veterinarios de Cádiz: “Hay que evitar exponerse a la picadura de los mosquitos, pero tampoco hay que generar alarma social ni podemos ejecutar campañas de fumigación indiscriminadas que, además de ineficaces, resultan un despilfarro de fondos públicos si no se hace un estudio de prospección previo”.

El informe jurídico

El informe jurídico resuelto por la asesoría jurídica de Diputación concluye que “es competencia de la Junta de Andalucía la ordenación y la ejecución de las medidas destinadas a preservar, proteger y promover la salud pública en todos los ámbitos, incluyendo, entre otros aspectos, la salud laboral, y la vigilancia epidemiológica. Estas competencias incluyen las acciones sanitarias permanentes en materia de enfermedades transmisibles y la antropozoonosis (transmitidad de animal a persona)”. En esta tesitura se incluye el plan de choque que la administración autonómica ha diseñado frente al virus de la fiebre del Nilo Occidental, según ha confirmado el vicepresidente segundo de Diputación y responsable de su área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández.

Mario Fernández ha explicado que “desde la Junta de Andalucía se esgrime que son los municipios los competentes para la protección de la salud. Esta afirmación es incompleta. De hecho, en nuestro informe jurídico, se reconoce que los ayuntamientos sí tienen potestad para ejercer tareas de vigilancia o control (las denominadas de policía), pero no se les puede exigir actuaciones de choque como las referidas por la Junta en su plan”.

El vicepresidente segundo de Diputación añade, en relación a las exigencias de la Junta de Andalucía que “el plan carece de valor normativo para establecer esas obligaciones. La Junta, con los ayuntamientos, pueda transferir la competencia mediante ley; delegarla o establecer una encomienda de gestión pero, en todos esos casos, debe aportar recursos económicos y técnicos para llevar a cabo el servicio”

El documento ya se ha trasladado a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz con el ánimo de delimitar las facultades de cada entidad pública.

Junta de Andalucía

Por su parte, la Delegación del Gobierno andaluz en la provincia, exigió el viernes a la Diputación de Cádiz que asuma sus competencias dentro del Plan de Actuación para el Control de Vectores Culícidos en Respuesta al Brote de Fiebre del Nilo Occidental y actúe dentro de la fase 2, tal y como quedó establecido en la reunión que se celebró este pasado lunes para afrontar el brote aparecido en la comarca de La Janda.

Así, se lamenta de que, ante esta situación que se está viviendo con el virus de la Fiebre del Nilo en nuestra provincia, la Diputación de Cádiz "no lo afronte y actúe dentro de sus competencias".

Se recuerda que el pasado 17 de febrero, "antes de que existiera ningún caso del virus de la Fiebre del Nilo, el delegado territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, autorizó a la Diputación el control de las poblaciones de mosquitos en la comarca de la Janda, incluyendo la realización de tratamientos aéreos, únicamente con los productos cuya sustancia activa fueran la Dimeticona o la bacteria Bacillus thurigiensis, algo que no hicieron hasta el 10 de agosto y después de tres años sin haber tratado las larvas de mosquitos en la comarca jandeña", afirmó la Junta en un comunicado.

Daniel Sánchez ha enviado una autorización a la Diputación, Irene García, en el que, motivado por la aparición de casos del virus de la Fiebre del Nilo en las últimas semanas, se les permite ampliar el plazo para el tratamiento, estipulado en un principio hasta el 15 de septiembre, el tiempo que sea suficiente debido a la situación excepcional existente. Por tanto, se insiste en la necesidad de que la Diputación de Cádiz intervenga, nuevamente, en la comarca de La Janda dentro de sus responsabilidades.