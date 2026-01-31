Benamahoma: las obras de recuperación no empezarán hasta que mejore el tiempo

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, ha visitado junto al alcalde de Grazalema, Carlos Javier García, la alcaldesa de Benamahoma, Mamen Fernández, y el alcalde de El Bosque, Rubén Corrales, el tramo de la carretera de Benamahoma afectado por derrumbamientos. La responsable ha trasladado que el Gobierno andaluz está poniendo “todos los recursos a su alcance y que las circunstancias permiten para evitar que la pedanía se quede incomunicada”. Asimismo, ha informado de que las obras de reparación no podrán comenzar hasta que remita el temporal y se seque el talud.

Rocío Díaz ha relatado que el miércoles se produjeron los primeros desprendimientos en la vía, aunque fue en la noche del jueves al viernes cuando se tuvo que realizar el corte total del tráfico entre los kilómetros 29 y 35 ante el riesgo evidente de caídas de rocas sobre la carretera. Desde el primer momento, ha explicado la consejera, los equipos de conservación de carreteras de la Junta de Andalucía “han estado trabajando ininterrumpidamente para despejar la carretera”.

En estos días se ha procedido a despejar los árboles caídos y los que se encontraban en situación inestable, además de limpiar el talud de cualquier elemento que pudiera caer sobre la vía. Además, se ha dispuesto de una doble barrera de New Jersey de hormigón para establecer un muro de contención provisional como medida de seguridad ante posibles desprendimientos o caída de materiales.

LOS PASOS, CONDICIONADOS AL TALUD Y AL TIEMPO

Gracias a ese trabajo, ha indicado la consejera, se ha podido abrir una ventana de paso, que se ha acortado con los ayuntamientos, entre las 7:45 y las 9:30 y 15:30 a 16:30 horas. Este paso estará regulado y coordinado por los operativos de emergencia y deberá respetarse estrictamente. Asimismo, se ha activado un dispositivo sanitario operativo en Benamahoma las 24 horas, garantizando la atención asistencial mientras se mantenga esta situación excepcional.

Rocío Díaz ha avisado de que este acceso controlado es “una medida transitoria y de extrema urgencia” para evitar que la pedanía quede aislada, pero que “está condicionada a la evolución de las condiciones del talud y del tiempo”. Al respecto, ha indicado que, según los partes meteorológicos, se espera una nueva borrasca en la noche del domingo y eso puede alterar este plan de paso de vehículos.

LLAMAMIENTO A LA PRUDENCIA

“Todas las medidas que adoptemos serán pensando sobre todo en la seguridad y bienestar de los cerca de 400 habitantes de Benamahoma”, ha remarcado la titular de Fomento, que ha vuelto a hacer un llamamiento a la prudencia y a evitar desplazamientos innecesarios en unos días tan complejos en lo meteorológico. En ese sentido, también ha agradecido la comprensión de los vecinos de Benamahoma ante esta situación.

La consejera de Fomento ha informado además que, debido a las borrascas de la última semana, permanecen una docena carreteras de titularidad autonómica cortadas al tráfico, la mitad en la provincia de Cádiz. Por último, ha agradecido a los más de 500 efectivos de los equipos de conservación desplegados por la Junta de Andalucía en su red de carretera “su entrega en estos días tan complicados, siendo capaces de atender centenares de incidencias y logrando con su dedicación reducir los daños de estos temporales en Andalucía”.

La consejera de Fomento ha estado acompañada, además de por los alcaldes, por el director general de Infraestructuras Viarias, Alfonso Lujano; y la delegada territorial de Fomento en la provincia de Cádiz, Carmen Sánchez, el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambienta, Óscar Curtido; y el director del Parque Natural Sierra de Grazalema, José Manuel Quero.