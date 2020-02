Los barcos de cerco se quedan en el puerto

El 90 % de las embarcaciones del sector de cerco del Golfo de Cádiz no ha salido hoy a faenar, pese a haber concluido la veda obligatoria de dos meses iniciada el 31 de diciembre, debido a que aún no se ha establecido la cuota de sardina para este año y apenas si les queda un 40 % de la asignada para el boquerón hasta el 1 de julio.

En declaraciones a Efe, el presidente de la Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (FACOPE), Manuel Fernández, ha indicado que esta mañana apenas si han salido ocho embarcaciones de las 82 que componen el sector y que tienen base en puertos de Huelva y Cádiz.

Ha señalado que en principio se mantendrán así todo febrero, mes durante el cual se prevé que se vayan sumando a esta medida de permanecer amarradas a puerto los barcos que han salido.

Según Fernández se ha decidido no salir porque "no es rentable", ya que "aún no sabemos nada de la cuota de sardina que desde Europa se nos asignará este año" y "la que queda de boquerón es escasa".

En relación con la sardina, el sector ha solicitado 4.020 toneladas, si bien, por el momento, no han recibido respuesta a sus demandas.

Confían en que, una vez conformado el nuevo Gobierno central, este " se ponga a trabajar para darnos una solución".

Sobre el boquerón el presidente de FACOPE ha explicado que la cuota que les queda hasta el 1 de julio es "la justa" y "tenemos que alargarla todo lo que podamos".

El sector no descarta movilizaciones si no reciben respuesta a sus demandas desde la administración central.