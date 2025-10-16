Barbate participará en un proyecto para rescatar la memoria de las comunidades pesqueras

Tres territorios con una fuerte tradición marinera -Barbate, San Pedro del Pinatar (Murcia) y Camariñas (A Coruña)- participan en 'Voces del mar', un proyecto que trata de rescatar y poner en valor la memoria de las comunidades pesqueras artesanales.

Se trata de un proyecto que la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores (FNCP) impulsa, y se enmarca en el Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, según explica en una nota de prensa.

'Voces del Mar' nace "con la intención de salvaguardar la memoria viva de las comunidades pesqueras, documentando su conocimiento tradicional, sus prácticas sostenibles y su forma de entender la relación con el mar", explica.

Estas comunidades, "portadoras de un saber que ha moldeado identidades y paisajes culturales durante generaciones", son las protagonistas de un proceso de "investigación, encuentro y creación colectiva" que combina metodologías etnográficas y una fórmula participativa para transformar la experiencia de las personas del mar en relatos vivos "compartidos directamente con la ciudadanía".

Para ello, durante los meses de octubre y noviembre, se celebrarán encuentros en los territorios en los que las personas protagonistas compartirán sus historias, conocimientos y saberes, en un espacio de escucha y reconocimiento colectivo.

Pescadores, rederos, estibadoras, personas jubiladas del mar, responsables de museos marítimos y patrones mayores de las cofradías participarán en este proyecto, financiado por el Ministerio de Cultura, a través de las ayudas para la salvaguarda de Patrimonio Cultural Inmaterial.