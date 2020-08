Un banco es condenado a pagar 300.000 euros a un farmacéutico gaditano

Una entidad financiera ha sido condenada a pagar 300.000 euros a un farmacéutico gaditano, propietario de un geriátrico, que contrató un producto financiero con ese banco y no fue debidamente informado de los riesgos que conllevaba la operación.

Según ha informado el Bufete Ortiz, que ha llevado la dirección jurídica del caso, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz dictó una reciente sentencia por la que declara la nulidad por vicio del consentimiento del contrato de IRS (Interest Rate Swap), suscrito entre las partes el 28 de julio de 2009. Así pues, condena a la entidad demandada a abonar al demandante la cantidad de 269.091,28 euros y a indemnizarlo en 35.098,74 euros en concepto de daños y perjuicios por la contratación del CAP/FLOOR, todo ello más los intereses legales y las costas del procedimiento.

Los hechos que han dado lugar a este procedimiento se remontan a agosto de 2007 y julio de 2009, cuando la entidad financiera comercializó a un farmacéutico gaditano un CAP/FLOOR y un IRS (derivados financieros).

"EL swap es un producto o derivado financiero, porque su valor deriva del precio de una actividad financiera ya existente, o del valor de un parámetro financiero de referencia (tipo de interés, índice bursátil, etc). El swap es un contrato en el que las partes intercambian flujos de dinero según unos parámetros objetivos y calculados sobre un capital de referencia invariable. Y en el caso del swap de intereses, otorga a cada una de las partes un derecho a percibir unas cantidades en contraprestación del pago de otras calculadas sobre un mismo importe nominal, de manera que las liquidaciones periódicas del swap son fruto del intercambio de flujos de dinero en función del interés aplicable en cada período y se calculan sobre un capital de referencia invariable (el nocional)", explica el abogado José Luis Ortiz.

El acceso cada vez mayor por los pequeños inversores al mercado financiero y las dificultades o complejidades que ello implica, ha motivado la imposición en el ordenamiento legal de unas normas de conducta para las entidades de crédito o financieras tendentes a la protección de los inversores en las que se exige una determinada actuación informativa a desplegar por la entidad financiera en cuestión con carácter previo y con un contenido o características señaladas por el propio legislador.

El Tribunal Supremo explica las razones por las que el contrato de permuta financiera ha adquirido un gran protagonismo litigioso, y es que se ha desnaturalizado su concepción original, ya que el swap era una figura que se utilizaba como instrumento de reestructuración financiera de grandes empresas o como cobertura de las relaciones económicas entre éstas y organismos internacionales, mientras que de unos años a esta parte ha pasado a ser comercializada de forma masiva entre personas físicas y pequeñas y medianas empresas.

Por ello, cobran especial relevancia los deberes de información que recaen sobre las entidades financieras que presten esos servicios de inversión. Estos deberes no se reducen a que la información dirigida a sus clientes sea imparcial, clara y no engañosa. Además, deben proporcionarles, "de manera comprensible, información adecuada sobre los instrumentos financieros y las estrategias de inversión", que "deberá incluir orientaciones y advertencias sobre los riesgos asociados a tales instrumentos o estrategias".

En el caso del farmacéutico gaditano, explica Ortiz, no ha resultado acreditado que se le proporcionara, con suficiente antelación, información clara, imparcial y no engañosa sobre las características del contrato y sobre el riesgo que suponía la contratación de este producto.

"Sólo así el cliente puede valorar con conocimiento de causa si la oferta del banco, en las condiciones de tipos de interés, período y cálculo propuestas, satisface o no su interés. Simplemente, no puede ser que el cliente se limite a dar su consentimiento, a ciegas, fiado en la buena fe del banco, a unas condiciones cuyas efectivas consecuencias futuras no puede valorar con proporcionada racionalidad por falta de información mientras que el banco sí la posee. En ningún caso se le advierte de que, por la evolución de los tipos de interés -descenso de los tipos de interés-, tuviera que pagar cantidades importantes o desproporcionadas", concluye el letrado.