El Gobierno local “se ha marcado como objetivo” que las obras de remodelación proyectadas en toda la calle Isaac Peral concluyan “antes de que finalice 2020”, según han informado la delegada municipal de Comercio y Hacienda, María Naval, y el concejal de Urbanismo, José Luis Mellado.

Ambos ediles del equipo de Gobierno han explicado in situ las gestiones que está llevando a cabo el Ayuntamiento para que, efectivamente, la totalidad de los trabajos previstos en Isaac Peral no se demoren más allá de finales del próximo año. En primera instancia, esto pasa por “el desbloqueo de las obras de la segunda fase”, la correspondiente al tramo que une las calles Padre Lerchundi y Larga, que aún no han concluido.

Según han comunicado, “ya se ha aprobado la adenda que estaba pendiente y se han realizado las gestiones con la Diputación para el pago –de los trabajos-, lo que permitirá que la empresa adjudicataria finalice el proyecto a partir del 15 de octubre”.

Naval y Mellado han informado, igualmente, que “ya se ha licitado la tercera fase”, que se ejecutarán en el tramo comprendido entre las calles Larga y Doctor Tolosa Latour. La previsión municipal apunta a que estos trabajos se lleven a cabo a partir del mes de octubre. “La idea es que los comerciantes no vuelvan a encontrarse con los problemas que han sufrido en la segunda fase, evitando las épocas de mayor actividad en esta vía comercial de Chipiona”, han comentado.

Asimismo, han señalado que el Gobierno local ha aprobado la cuarta y última fase de la remodelación de Isaac Peral.