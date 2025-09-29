Ayer y hoy de las casas gaditanas y sus habitantes

En la mente de todos, la casa de los padres o de los abuelos. Una que estaba llena de referentes que la nostalgia ha revalorizado. ¿Era más grande? Lo parecía. O, al menos, desde luego, había más gente. La vajilla Duralex. El teléfono de baquelita. Los colores equivocados de los setenta, los frufrús de los ochenta. Los datos vienen a tomarnos la medida al respecto y a decirnos que no todo era como lo rememoramos.

El primer choque de realidad, apuntan las tablas del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, es el relativo al tamaño de las casas. En el campanazo del desarrollismo, hacia 1970, en torno a dos tercios de la superficie útil de las viviendas gaditanas tenían entre 31 y 60 metros cuadrados; un tercio se las arreglaba con 30 m² y algo menos de una tercera parte del total, entraban en unas medidas de entre 61 y 90 m². Ya en 2001, las viviendas que tenían de 61 a 90 m² eran la mitad; las menores de 30 eran ya casi inexistentes; mientras que casi un tercio lo ocupaban las viviendas de 31 a 60, y otro tanto, las de 90 a 120 m² .

Para cuando golpeó la burbuja inmobiliaria, en 2011, el tamaño mayoritario de las viviendas seguía siendo el mismo, pero la proporción era mucho mayor en la horquilla de 76 a 90 metros cuadrados. En los últimos años, sin embargo, se han invertido las tornas. Así, en 2021, fueron mayoritarias en Cádiz las viviendas de 61 a 75 metros (135.558), seguidas de las de 76 a 90 m² (89.814). También aumentaron aquellas viviendas de hasta 30 metros cuadrados, que en 2011 habían caído a 1.526 y en 2021 volvieron a un valor muy parecido al de hace dos décadas: 4.406. Aun así, las viviendas de nueva planta que actualmente se levantan en la provincia suelen oscilar entre los 60 y 120 metros cuadrados. La excepción es el caso de Cádiz ciudad, donde la jibarización resulta obligada y el espacio oscila entre los 45 y 105 metros cuadrados. Actualmente, la capital –que no tiene un gran cartel inmobiliario– acumula el 13% de los pisos más pequeños de la provincia.

Gráfico: M. Guillén | Fuente: Junta de Andalucía

Y hay un dato en el que, probablemente, la memoria no nos falla: vivíamos, aún más que ahora, como sardinas en lata –esas habitaciones de litera, esos cuartos pequeñitos con camas de sobre–. En Cádiz, hacia 1950, la mayor parte de los hogares tenían una o dos habitaciones (60.000). En 1991, por el contrario, esa cifra apenas llegaba a los 50.000, mientras que más de 100.000 hogares disponían ya de cuatro habitaciones y, unas 120.000, de cinco.

Una evolución que, apunta el Instituto de Estadística y Cartografía, ya no obedece desde luego a la “presión interna de la propia composición familiar”: es decir, a la convivencia de muchos miembros, sino “a las nuevas necesidades que se crean en las últimas dos décadas del siglo, relacionadas con el esparcimiento, la relocalización del trabajo en casa (de manera parcial o total) y otros comportamientos”.

Y eso que, demografía herida mediante, la población ha aumentado no sólo irremediable, sino exponencialmente: el Jerez de entresiglos, por ejemplo, tenía 60.165 habitantes: ahora su censo es de 214.844 personas. Brutal es el caso de Algeciras (de 13.000 hace algo más de un siglo a los 126.000 habitantes actuales); y mucho más tímido el de Cádiz (de unos 70.000 a apenas rozar los 111.000).

Un crecimiento que se dio, muy especialmente, a partir de los años 50, y que terminó traduciéndose a nivel vivienda en el desarrollismo (1970), cuando la provincia llegó a contabilizar 186.775 viviendas. La gran década del ladrillo (2000-2010) fue en gran medida la responsable de que hoy día tripliquemos de sobra esa cifra, con 648.306.

Gráfico: M. Guillén | Fuente: Junta de Andalucía

CÁDIZ Y LAS CASAS MODERNAS

Sin embargo, el parque de viviendas en la provincia arrojaba unos datos que la colocaban en el pódium de la modernidad (o de las comodidades) durante el pasado siglo. Así, el resumen Viviendas andaluzas en la segunda mitad del siglo XX muestra que en 1950, casi el 40% de las casas gaditanas tenía agua corriente: un privilegio del que, sin embargo, sólo disfrutaban 2 de cada 10 viviendas a nivel andaluz (veinte años después, en 1970, ya eran 8 de cada 10). La cifra regional respecto al acceso a agua corriente contrasta con la del suministro eléctrico, pues a mitad del siglo XX en torno al 70 por ciento de los hogares contaba con electricidad.

Una cosa, desde luego, era tener acceso a agua y otra, disponer de baño o ducha: a este servicio sólo accedían el 18,5 % de las viviendas de la provincia en 1960. Y no íbamos mal, sólo por detrás de Sevilla, donde tenían baño o ducha el 20% de las casas –la media andaluza se situaba en el 14,6%: aun en una fecha medianamente reciente, como 1991, 1 de cada 10 hogares carecían de él–.

Respecto al saneamiento, las provincias más pobladas, Málaga, Sevilla y Cádiz ocupaban el pódium con una proporción de 7 de cada 10 hogares que contaban con inodoro en 1970. La media andaluza al respecto en las décadas anteriores rondaba el 40% de las viviendas.

En lo que se refiere al acceso a teléfono, en 1981 –para situarnos históricamente, fecha de la comercialización del primer PC–, un 28,2 % de las viviendas gaditanas contaban con línea. Un porcentaje que situaba a la provincia en segundo lugar dentro de la comunidad tras Sevilla (36,3%). En 1970, sólo 1 de cada 10 viviendas a nivel andaluz tenía teléfono.

Con todo, señala en su informe sobre vivienda el Instituto de Estadística y Cartografía, “los datos de viviendas según perfil socioeconómico indican una serie de logros individuales y sociales sin precedentes en tan sólo unas décadas”. En la primera mitad del siglo XX, “la mayor parte de la población estaba en la precariedad más absoluta, cuando no en estado de convulsión o incertidumbre”.

Gráfico: M. Guillén | Fuente: Junta de Andalucía

LA INTERMITENCIA DE LAS CASAS VACÍAS

Merece la pena mencionar los grandes momentos de inmuebles desocupados que muestra la estadística, y que resumen muy bien el periodo de crecimiento inusitado que parecía vivir la sociedad española en el último tramo del siglo. El primero de ellos se da en los años sesenta y muestra un vaciado que se dio principalmente en zonas rurales, que se resentían de la emigración, interna y externa. El segundo aumento de viviendas vacías se dio más de un cuarto de siglo después, nada más empezar el XXI: cuando la segunda vivienda empieza a proliferar de la mano de la burbuja inmobiliaria, ya sea con un carácter vacacional o como inversión.

Existe, sin embargo, un tercer momento: el que, según el informe sobre Vivienda en Andalucía de CCOO, apunta que el número casas vacías ha vuelto a crecer en la provincia desde 2011. Así en 2021, las viviendas vacías representaban el 10,8% del parque de la provincia, y un 5% de las casas de la estrangulada capital –la que muestra el porcentaje más bajo a nivel andaluz–.

Gráfico: M. Guillén | Fuente: Junta de Andalucía

EL AYER Y EL AHORA

Correlación no implica causalidad, pero en similar periodo de tiempo ha ido haciendo su aparición otro fenómeno relacionado con el que modo en que habitamos el espacio: las viviendas turísticas, que suponen ya un 2,5 % del total de casas de la provincia (16.724) y un 2,7 % de las de la capital (1.539). Conil es, de hecho, uno de los municipios que más se resiente de este tipo de alojamiento, al que destina el 15,4 % de sus viviendas; seguido muy de cerca por Tarifa, con un 14,6 %.

Los grandes núcleos de población son los que suelen protagonizar los titulares al respecto, pero las pequeñas localidades son las que cardan la lana en términos proporcionales. En la provincia, tenemos casos como el de Barbate (7 %), El Gastor (7,9 %), Vejer (10,8 %) o El Bosque (5,3 %).

El fenómeno de las viviendas turísticas viene a ser la guinda del principal problema actual respecto a la vivienda: cómo acceder a una sin arruinarse. En los últimos cuatro años, el precio de las casas se ha encarecido en un 41 %: un espumoso que no hay subida salarial que lo soporte. De media, los gaditanos destinamos al alquiler de un inmueble de 60 m² el 33’ 6 % de nuestro salario (el 40% si es en la capital). El dato aumenta si eres mujer, con un porcentaje medio para las andaluzas del 45 %.

Desde luego que las cosas son distintas que hace más de medio siglo. El teléfono ha pasado de ser una excepción a una extensión. Pensar en una casa sin baño mueve al horror o a la risa. Pero también –como en la casa de un par de generaciones atrás– no es despreciable el número de personas que no pueden climatizar el lugar en el que viven. Y también, como en muchos casos entonces, el 44 % de los hogares andaluces no puede irse de vacaciones una semana al año; ni afrontar gastos imprevistos, mientras que el 53,3 % de los hogares llega con dificultad al final de mes.