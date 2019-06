El alcalde, Luis Mario Aparcero, no ha firmado aún ningún decreto de delegación de competencias a los tres ediles de su partido, Unidos por Chipiona (UxCH), porque, según ha declarado en la radio-televisión municipal, sigue buscando una mayoría en el Pleno del Ayuntamiento mediante un acuerdo con otras fuerzas políticas que le permita “gobernar con tranquilidad”. “Si no pueden ser los 17 concejales, que sean 14 o menos, pero no pueden ser cuatro”, ha añadido.

Con todo, Aparcero ha informado que de momento ha encargado a José Luis Barriga las gestiones propias de Obras y Servicios; a Laura Román, las de Bienestar Social y Deportes; y a Rosa María Naval, las de Fiestas, Juventud, Cultura y Educación.

El regidor chipionero ha destacado que la “prioridad absoluta” del nuevo Gobierno local es la limpieza pública, “con todo lo que conlleva: recogida de basura con la UTE, la empresa municipal Caepionis, el personal de obras y servicios de calle y demás”. “Chipiona no puede amanecer como una ciudad sucia, abandonada, sin mantenimiento de jardines, con ese alto grado de deterioro que se muestra ante los miles de visitantes que vienen durante todo el año”, ha manifestado.

Preguntado por la temporada veraniega en la localidad, Aparcero afirmó que el anterior equipo de Gobierno "ha dejado bastante bien la organización de playas, aunque todavía hay que corregir algunos detalles, deficiencias y peticiones históricas de muchos usuarios”. Añadió que “están sin organizar” los aparcamientos del Muelle, Las Canteras y las zonas azul, verde y roja. “Haremos con urgencia todos los esfuerzos para ponerlos en marcha”, dijo.