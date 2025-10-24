La alcaldesa de Sanlúcar inicia con el PP una ronda de reuniones con la oposición

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, ha dado inicio a una serie de encuentros con los diferentes grupos municipales que integran el Pleno del Ayuntamiento. Esta ronda de contactos tiene como finalidad primordial alcanzar acuerdos ante la actual coyuntura de la Corporación, marcada por la ausencia de una mayoría absoluta.

El primer encuentro se ha celebrado con el grupo municipal del Partido Popular (PP), representado por los concejales Juan José Marmolejo y Jonathan Pérez. La alcaldesa estuvo acompañada en la reunión por David González, primer teniente de alcaldesa y portavoz adjunto de Izquierda Unida (IU), la formación que actualmente conforma el gobierno local.

En la mesa se abordaron "asuntos de interés general, importantes para la ciudad", según ha trascendido, con la mirada puesta en la necesidad de generar consensos que eviten que el municipio se encuentre en una situación de "debilidad para salir adelante". Entre los puntos de especial relevancia, se destacó la urgente necesidad de lograr la aprobación de los presupuestos municipales de 2026.

La alcaldesa enmarca esta iniciativa en el objetivo de propiciar un "clima de cordialidad y entendimiento" entre todos los grupos de la Corporación. Se busca, de este modo, asegurar que la actividad política municipal no se convierta en un freno para la gestión del Consistorio, una preocupación acentuada por la actual composición del Pleno, donde ningún grupo cuenta con el respaldo suficiente para gobernar en solitario, reconoce ahora el gobierno de IU.

Tras la reunión con el Partido Popular, la siguiente cita ya tiene fecha. La alcaldesa Carmen Álvarez se sentará a dialogar con el grupo municipal del PSOE. Cabe recordar que IU y PSOE compartieron el Gobierno local hasta la salida de los socialistas en marzo, un cambio que dejó al equipo de gobierno en la actual situación de minoría. Con esta ronda, la alcaldesa de Izquierda Unida busca tender puentes con la oposición para asegurar la gobernabilidad de Sanlúcar.