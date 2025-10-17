La alcaldesa de Sanlúcar informa a los hosteleros sobre la renovación de la Plaza del Cabildo

Reunión de la alcaldesa de Sanlúcar con los hosteleros de la Plaza del Cabildo.

La alcaldesa de Sanlúcar, Carmen Álvarez, se ha reunido este viernes con representantes de la asociación empresarial Apysan, así como con hosteleros y comerciantes de la Plaza del Cabildo, para informarles sobre el proyecto de renovación del pavimento de este céntrico espacio urbano, cuya ejecución está prevista para el próximo año.

La actuación forma parte del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Profea) 2025-2026, anteriormente conocido como PER, y contará con un presupuesto de 577.145 euros. Según informó el Ayuntamiento, el proyecto será gestionado por la Delegación de Infraestructuras, mientras que la Gerencia Municipal de Urbanismo se encargará de la redacción técnica y la dirección de las obras, que tendrán un plazo de ejecución de cuatro meses.

Durante el encuentro, Álvarez explicó que la intervención responde al deterioro que presenta actualmente el pavimento de la plaza, afectado por fisuras, levantamientos y hundimientos que, además de perjudicar la estética del entorno, pueden suponer un riesgo para los peatones, especialmente para personas mayores o con movilidad reducida.

La regidora destacó que la iniciativa se enmarca en el objetivo municipal de mejorar la accesibilidad y la seguridad peatonal, atendiendo una demanda histórica de vecinos, comerciantes y hosteleros. “Nunca es un buen momento para llevar a cabo unas obras, pero son muy necesarias, dado el lamentable estado del pavimento de la Plaza del Cabildo”, señaló Álvarez durante la reunión.

El Ayuntamiento subraya que este encuentro forma parte del compromiso del Gobierno local de mantener la coordinación con el sector empresarial y vecinal durante el desarrollo de los trabajos, con el fin de minimizar las molestias derivadas de la ejecución del proyecto y garantizar la participación de los afectados en el proceso informativo.

La Plaza del Cabildo, considerada uno de los enclaves más representativos del centro histórico de Sanlúcar, es un punto de gran afluencia turística y comercial, por lo que la Administración local considera prioritaria su renovación dentro del plan municipal de mantenimiento y mejora de espacios públicos.