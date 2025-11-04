La alcaldesa, Carmen Álvarez (IU), ganaría las próximas elecciones en Sanlúcar

El Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda es, sin duda, uno de los más inestables y divididos de la provincia. Además, la situación de ingobernabilidad en la que se encuentra Izquierda Unida con solo 7 escaños de los 25 asignados para la Corporación compromete el año y medio que aún le queda de legislatura a la recién reprobada alcaldesa, Carmen Álvarez. Sin embargo, una reciente encuesta de Celeste-Tel, publicada el 1 de noviembre de 2025, devuelve cierto optimismo al gobierno local: IU se afianzaría como primera fuerza, alcanzando los ocho concejales, uno más que en las elecciones municipales de 2023.

Según el estudio, Izquierda Unida subiría hasta el 30,5 % de los votos (frente al 28 % anterior), consolidando su figura pese a las críticas y reforzando la posición de Álvarez en la alcaldía. El Partido Popular, encabezado por Carmen Pérez, retrocedería ligeramente: de los 9 concejales obtenidos en 2023, pasaría a 8, con un 30,3 % de apoyo, aunque muy por encima del 13,06 % que logró en 2019, antes de su gran ascenso. Sin embargo, se trataría de un duro golpe para las aspiraciones populares, ya que el fracasado pacto de coalición de la presenta legislatura sería un escenario idóneo para alcanzar la alcaldía en 2027. Algo que, según este sondeo, todavía estaría muy lejos.

El PSOE, liderado por Víctor Mora, vive un delicado momento. Los socialistas perderían un edil, bajando de 7 a 6, con un 23,1 % de voto estimado, frente al 25,6 % de 2023 y el 30,5 % que lograron en 2019. Mora, exalcalde desde 2013 a 2023, fue relegado a teniente de alcaldesa tras el pacto de coalición con IU en 2023. Las continuas disputas con Álvarez supusieron finalmente, en junio de este año, la ruptura de la alianza, un hecho que no sentó bien a la dirección provincial. Será tras las elecciones autonómicas de 2026 cuando se tomará una decisión con la dirección del partido en Sanlúcar.

Por su parte, VOX, con Carmen Infantes al frente, sería la formación que más crece en intención de voto. Pasaría del 9,4 % al 12,7 %, lo que le permitiría sumar un tercer concejal, confirmando su tendencia ascendente en el municipio.

En conjunto, la encuesta dibuja un escenario muy ajustado entre IU y PP, con apenas dos décimas de diferencia, y un pleno municipal que seguiría sin mayorías absolutas claras. De confirmarse estos resultados, Sanlúcar continuaría siendo un ayuntamiento de pactos difíciles y de liderazgo fragmentado, todo a expensas de un baile de cifras hasta 2027 y la decisiva elección de candidatos de los partidos de la Corporación.