El alcalde 'influencer' y dos alcaldes copiones

El alcalde de Conil, Juan Bermúdez, ya es un alcalde influencer. O, por lo menos, sus discursos de investidura parecen gustar mucho tanto entre la gente de su partido como de otras formaciones políticas. Tanto que algunos han optado por copiarlos.

De momento, lo que se ha podido confirmar ya es que el discurso de investidura que Bermúdez pronunció en Conil hace cuatro años, el 13 de junio de 2015, fue copiado casi en su totalidad el pasado 15 de junio tanto por el actual alcalde de la localidad gaditana de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez, también de Izquierda Unida, como por la máxima autoridad municipal de la localidad granadina de Torrenueva, de nombre Plácido Lara y que pertenece al partido independiente Grito. Esos son al menos los dos casos que han salido a la luz, aunque nadie descarta que peda haber más.

El plagio por parte del referido regidor granadino fue desvelado este viernes por el periódico Ideal, que explica que en su discurso de 11 minutos Plácido Lara cambia el gentilicio de conileños por el de torreños y cita un par de proyectos de su localidad. El resto es una reproducción casi íntegra, incluida una cita de Don Quijote de la Mancha.

En el mencionado periódico el alcalde de Torrenueva se negó a hacer declaraciones al ser preguntado por este plagio y adelantó ayer que pondría el asunto en manos de su abogado.

Pero este caso ha tenido un segundo capítulo al confirmarse que ese mismo discurso de Bermúdez también fue plagiado por el actual alcalde de Jimena de la Frontera, Francisco Gómez (IU), el pasado mes de junio.La comparativa entre ambos discursos, el de Bermúdez de 2015 y el de Gómez de este año, no deja lugar a dudas del copia y pega realizado por el segundo de ellos. En concreto, en su discurso de cuatro folios el regidor jimenato apenas incluyó cinco palabras de su cosecha. Así, en el tramo final, y cuando, copiando literalmete a Bermúdez, precisa que encara el mandato "escuchando a todos y a todas, estando al lado de las personas, de sus problemas, de la gente", Francisco Gómez añade un "en el día a día" antes de despedirse de todos con el mismo agradecimiento general.

Eso sí, el alcalde de Jimena no parece ser muy amigo de la literatura y, a diferencia del regidor de Torreblanca, optó directamente por eliminar de su discurso cualquier cita o referencia al Quijote.

Francisco Gómez llegó a la Acaldía de Jimena en diciembre de 2016 gracias a una moción de censura que su partido, IU, cerró con el PP echar del gobierno local al PSOE. En mayo ganó en Jimena con mayoría absoluta.

En declaraciones a este periódico el alcalde de Conil quitó importancia a que dos colegas suyos de alcaldía le hayan copiado este discurso. "Hombre, no me gusta que lo hayan copiado entero, al cien por cien, pero, vamos, que no le doy la menor importancia porque lo veo algo normal". "Es más, en aquel discurso de hace cuatro años creo que yo también copié un párrafo de cinco líneas que alguien había colgado en internet y que me gustó porque iba en consonancia con el mensaje que yo quería dar", añadió Bermúdez.