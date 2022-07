El alcalde de Barbate, investigado por desobediencia por no ejecutar una orden de derribo de hace 15 años de una vivienda ilegal

Una sentencia de derribo de una vivienda ilegal en firme desde el 26 de abril de 2007. Ese es el punto de partida de esta historia. Una que, de momento, ha llevado al alcalde de Barbate, Miguel Molina, a ser investigado por desobediencia civil. ¿El motivo? No ejecutar una orden judicial de derribo que tiene ya 15 años de antigüedad.

Durante años, el cumplimiento de la sentencia ha caído en saco roto, pues la casa construida en suelo no urbanizable aún no ha sido demolida. El Ayuntamiento de Barbate no ha salido al paso de las peticiones de información por parte de la justicia. A Molina se le citó a declarar como investigado por delito de desobediencia civil, en junio de 2021. Una llamada a la que no atendió y a la que replicó con una solicitud de sobreseimiento del caso el 25 de octubre de 2021.

El sobreseimiento fue rechazado el pasado 10 de febrero de 2022 por el Juzgado nº1 de Barbate. Molina recurrió al auto y, de nuevo, el pasado 4 de abril, el mismo juzgado desestimó la apelación. La intención es prestar declaración del alcalde barbateño para conocer las motivaciones para no realizar el derribo pendiente por mandato legal.

"Carece de sentido solicitar el sobreseimiento de la causa"

La cosa no quedó ahí. Miguel Molina, en su intento de agotar todas las vías judiciales, recurrió a la Audiencia Provincial para conseguir el sobreseimiento. Y de nuevo, se ha encontrado con la negativa de la justicia. Pues el pasado 30 de junio, la Audiencia Provincial desestimó el recurso de apelación y confirmó la resolución del juzgado barbateño del 4 de abril.

En el escrito al que ha tenido acceso este periódico, la Sala Primera de la Audiencia Provincial muestra su incredulidad por la petición de sobreseimiento ante la ausencia de razones para no acometer el derribo. "Carece de sentido solicitar el sobreseimiento de la causa cuando ni siquiera se ha tomado declaración al recurrente en calidad de investigado". A su vez, continúa, aclarando que no hay constancia de que se haya obrado para "la ejecución subsidiaria de la demolición de la construcción ilegal por parte del Ayuntamiento".

15 años desobedeciendo una orden judicial de derribo

La Audiencia Provincial reconoce que, tras el análisis de la situación, se podría estar ante un delito de desobediencia civil, al ser firme la sentencia del Juzgado de lo Penal nº5 de Cádiz desde el 26 de abril de 2007. Entonces se condenó a P.J.H. como autor de un delito contra la ordenación del territorio a la demolición de su construcción ilegal en Zahora.

Entre 2007 y 2017, las instancias judiciales se pusieron en contacto con el Consistorio de Barbate hasta en 15 ocasiones para conocer si se había demolido la casa o si se había legalizado a través de una modificación del PGOU. En dos de las comunicaciones, incluso se avisó de la posibilidad de incurrir en un delito de desobediencia. La única información que tenía el juzgado en su mano era la clasificación del PGOU, donde se mostraba cómo el suelo seguía sin ser urbanizable. La única respuesta clara vino por parte de la Policía Local, 12 años después, que confirmó que la vivienda no había sido demolida.

Ante los oídos sordos, se envió un requerimiento personal al alcalde de Barbate el 22 de agosto de 2019 con el fin de agilizar la demolición acordada por sentencia firme, dando el plazo de un mes para hacerlo. "Requerido de nuevo el Ayuntamiento para informar sobre si se había producido la demolición de la vivienda, se informó por la Policía Local que no se había producido dicha demolición y tampoco se justificó que existiera un expediente administrativo con dicho objeto". Y fue en este momento, cuando la Fiscalía decidió acusar por delito de desobediencia civil.

Sin declaración ni expediente de demolición hasta ahora

Asimismo, el escrito de la Audiencia admite que hay una actitud pasiva por parte del regidor barbateño al no haber intentado prestar declaración sobre este asunto, no haber expediente de demolición abierto y ni siquiera haber presupuestado la misma nunca.

Una de las tesis de Molina, según recoge la Audiencia, es que no se ha puesto a disposición de su Ayuntamiento las garantías necesarias para el pago de la demolición. También en sus apelaciones arguye que la infracción urbanística ya ha prescrito y que, en cualquier caso, para que la demolición sea legal se debería haber avisado antes a los afectados de la vivienda.

Todos estos argumentos han sido tumbados una y otra vez. Por un lado, la Audiencia responde que tiene que ser el juzgado que emite la sentencia quien decida recoger una demolición condicionada a garantías económicas. En este caso no es así, simplemente se insta a proceder con la sentencia. Por otro lado, niega que la sentencia en firme haya prescrito. Por último, se entiende que en la causa abierta ahora contra el alcalde barbateño por desobeciencia, es conocer si se hicieron los previos requerimientos al infractor.