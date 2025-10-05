Agricultores y ecologistas coinciden: es ahora cuando hay que planificar el uso del agua en Cádiz

El año hidrológico se cierra y empieza en la provincia de Cádiz con un escenario por el que muchos rezaban hace doce meses. Tras las lluvias del otoño pasado y, sobre todo, el inaudito tren de borrascas que se sucedieron en el mes de marzo, los embalses del sistema Guadalete-Barbate arrojan un porcentaje que dobla el suministro del que disponíamos el año pasado.

Así, la reserva actual –en la bisagra de final de verano, cuando tradicionalmente se obtienen las cifras más bajas del periodo– se encuentra al 42,6 %, arrojando un total de 704 hm3, según datos del MITECO. En la misma fecha de 2024, los pantanos gaditanos estaban a menos de un cuarto de su capacidad (al 21,1 %), embalsando 349 hm3.

La cifra que cierra el año hidrológico continúa también por encima de los registros de la media de los últimos diez años, que se sitúa en el 39,9 % (659 hm3).

¿Tendremos suerte este año? Las previsiones meteorológicas a largo plazo son sólo un poco más fiables que leer el horóscopo, pero a grandes líneas las proyecciones para el otoño –en un escenario de La Niña débil– nos colocan en un escenario de precipitaciones inferiores a lo normal en el sur de Europa. Según los cálculos de la AEMET, de hecho, estos meses tenemos una posibilidad del 45 % de vivir un periodo más seco de lo habitual, y de un 35 % de pasar por valores convencionales.

COAG: "EN ANDALUCÍA ESTAMOS VIVIENDO EN DIRECTO EL CAMBIO CLIMÁTICO"

“En esta época –apunta Miguel Pérez desde COAG Cádiz– es muy importante que se haga una planificación hidrológica potente. Las planificaciones y actuaciones se deben hacer cuando hay agua, no con sequía, las prisas no son buenas. En Andalucía, estamos viviendo en vivo y en directo el cambio climático y con este panorama, o hacemos una apuesta decidida para disponer de agua en cada campaña, o lo vamos a pasar muy mal”. El responsable indica que hay posibilidades para hacerlo, pero que se necesitan “fuertes inversiones” encaminadas a aprovechar el agua proveniente, por ejemplo, de las depuradoras. Un caso a considerar, señala, es el modelo murciano, “en donde la administración asume los costes de la depuración”.

Desde Ecologistas en Acción subrayan también la importancia de una correcta planificación: “Cuando hay sequía, hablar de restricciones te chiva que se ha hecho una mala planificación del agua –explican–. Si se hace bien, en la peor de las sequías deberíamos tener para cuatro años de consumo”.

Sin embargo, tanto la planificación hidrológica como la expansión del regadío “se hacen como si el agua fuera infinita, y el clima no estuviera cambiando: el patrón de lluvias se está volviendo ya más irregular, con mayores y más duros periodos de sequía y más lluvias torrenciales”.

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN: "SI LLUEVE POCO, EL AÑO QUE VIENE HABRÁ RESTRICCIONES"

En Andalucía, se ha duplicado la superficie de regadío en los últimos 50 años. “En Cádiz, ya vamos por unas 50.000 hectáreas, con la costa noroeste chupando también del Guadalete –apunta desde Ecologistas en Acción, Juan Clavero–. Se ha aumentado superficie en los Llanos de Villamartín, en el noroeste se están poniendo olivares y almendros de regadío, y hasta en la campiña los ves a todos con su gotero”.

La tendencia imparable de poner en regadío cultivos de secano supone acortar el ciclo de producción (y de vida) del árbol y desarrollar cultivos de grandes densidades – “Cuando los olivos no han de hacerse la competencia unos a otros”, aclara Clavero–, y manipulados con máquinas.

“Estamos consumiendo un agua que no tenemos –insiste el ecologista–. Los pantanos están muy bien, pero vivimos en la incertidumbre total sin necesidad. Lo que escuchas es: vamos a ver si llueve y tenemos agua suficiente". Seguimos encomendados a la Virgen y al dios de la lluvia.

En el listado de embalses del Guadalete-Barbate, el furgón de cola del último año es para el pantano de Zahara, que actualmente se encuentra al 22 %: las redes de distribución de la provincia, que hacen que la balsa de agua tenga que tener siempre nivel suficiente para que salga por el canal, hacen que se tire del embalse de cabecera.

UNA ZONA DE ABASTECIMIENTO SOBREDIMENSIONADA

Un sistema pensado para abastecer los cultivos hortofrutículas de los Llanos de Villamartín, muy centrados en el melón y en la exportación, pero ahora mismo –señala Juan Clavero-, casi todo está lleno de olivar intensivo. Una de las cosas que habría que hacer –continúa– es dar preferencia a los cultivos que generen empleo, porque además es una competencia brutal: en coste sale la tercera parte que nuestro olivar tradicional de montaña”.

Para tener “garantía de pleno suministro –insiste Clavero–, hay que decrecer la superficie de regadío. Si no, vamos hacia una situación catastrófica: para los agricultores, los primeros”.

Otra cuestión que señalan los ecologistas es la relativa a la expansión urbanística, “que pone también en riesgo el abastecimiento”. Juan Clavero recuerda la ley que autorizó el trasvase Guadiaro-Majaceite, que se concebía como una forma de suplir el déficit de los quince municipios de la Zona de Abastecimiento Gaditana. A la ZAG original se sumaron Alcalá, Medina y, aunque termina en principio en Conil, “ya han metido tubería para Barbate y Vejer, y se prevé también Tarifa. Todo esto –prosigue– con planificaciones urbanísticas como las tres con las que juega Barbate, que consumirían más agua que todo el pueblo”.

Y no se puede decir que los ciudadanos no hayamos hecho nuestra parte: de los 90 hectómetros cúbicos que consumíamos las localidades ZAG en los años noventa, hemos pasado a 70 hm3.

“Con todo esto, si llueve poco –pronostica Clavero– el año que viene estaremos en las mismas, volverán las restricciones”.