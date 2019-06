Un agricultor demanda al SAS por no recibir una correcta atención médica y perder un ojo

Un operario agrícola de Medina Sidonia ha demandado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) por no recibir una correcta atención médica en el Hospital Universitario de Puerto Real, lo que le llevó –según sostiene en su demanda– a perder el ojo derecho. Reclama por ello 106.839,75 euros de indemnización.

El hombre, de 58 años a la fecha de los hechos, sufrió un accidente de trabajo el 9 de diciembre de 2018. Como consecuencia de ese siniestro, se le clavó una esquirla metálica en el ojo derecho. Tras acudir al centro de salud de Medina, fue derivado al Hospital Universitario de Puerto Real.

Allí, expone el demandante en su reclamación, no recibió el tratamiento adecuado durante 72 horas. El mismo día 9 le realizaron varias pruebas y le dieron el alta aún con el objeto metálico clavado, si bien le indicaron que volviera al día siguiente. El 10 de diciembre de 2018 le dijeron que iban a operarlo para extirparle el cuerpo extraño del ojo. El día 11 de diciembre lo trasladaron a quirófano y, dado que la herida estaba muy infectada y no le habían administrado antibióticos, acabaron por quitarle el ojo.

Las conclusiones del dictamen pericial, aportado a la causa, recogen que “la atención médica recibida por el operario en el Hospital de Puerto Real no siguió las pautas habituales”. Así, el perito indica en su informe que el agricultor no fue atendido de urgencias por un oftalmólogo (a pesar de tratarse de un caso grave de perforación); que no se le realizó prevención antitetánica ni antibiótica; que no fue operado de urgencias para cerrar la herida; y que se llevó a cabo la evisceración sin poner implante, lo que empeoró el daño estético que supone la pérdida del globo ocular.

En este procedimiento contra el SAS, el trabajador es representado por el abogado José Luis Ortiz.