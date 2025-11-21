Actos programados por la Subdelegación del Gobierno en Cádiz con motivo del 25N

Con motivo del Día Internacional para la eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el 25 de noviembre, la Subdelegación del Gobierno en Cádiz ha organizado algunas actividades que tienen como objetivo educar en la igualdad y sensibilizar a toda la sociedad contra la violencia de género.

Agenda de actos:

Lunes 24: Se ha organizado un cinefórum educativo que contará con la participación del alumnado del centro educativo IES Columela de Cádiz. Tras la proyección del documental 'Patriarcado, el organismo nocivo', se celebrará una mesa redonda para que los alumnos reflexionen sobre el documental, acompañados del profesorado y del jefe de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, Manuel Barranco.

Martes 25: A las 10:00 horas habrá un acto en el ‘Árbol de la Esperanza’ , en el lateral de la Subdelegación, en recuerdo y homenaje a las víctimas de violencia de género.Tras la lectura de los nombres de cada una de las 38 mujeres que han sido víctimas de asesinato en este año , vidas cercenadas por la violencia machista, se va a guardar un minuto de silencio en su memoria. La subdelegada del Gobierno, Blanca Flores, procederá a la lectura del manifiesto institucional contra la violencia sobre la mujer, junto con otros de los asistentes.

Dinámica simbólica: Representantes de entidades e instituciones públicas colocarán una "pieza de puzle" en el lateral de la Subdelegación, simbolizando que la lucha social y colectiva es la única capaz de hacer desaparecer la violencia machista instaurada en nuestra sociedad.

A continuación, se podrá visitar en el vestíbulo una exposición de poemas y dibujos. Cada obra intenta reflejar la difícil y cruel realidad que sufren las mujeres asesinadas a lo largo de los últimos años.