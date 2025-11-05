Activado el Plan de Emergencias en Sanlúcar por lluvias y tormentas

El Ayuntamiento de Sanlúcar ha activado este miércoles el Plan de Emergencia Municipal en su Fase 0 o de pre-emergencia, tras el aviso emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que prevé lluvias intensas, tormentas y fuertes vientos en la zona. El aviso naranja permanecerá activo desde las 16:00 hasta las 21:59 horas, mientras que también se mantiene un aviso amarillo por vientos.

La activación del plan se ha realizado de forma preventiva, con el fin de reforzar la vigilancia, coordinación y capacidad de respuesta de los servicios municipales ante posibles incidencias derivadas de la meteorología adversa.

Durante esta Fase 0, los equipos de Protección Civil, Policía Local y áreas de mantenimiento urbano mantienen una vigilancia activa y constante sobre la evolución de las condiciones meteorológicas. Además, se han revisado los recursos humanos y materiales disponibles por si fuera necesaria una intervención rápida.

El Ayuntamiento ha recordado que la fase de pre-emergencia se activa cuando existen avisos meteorológicos que, aunque aún no suponen un riesgo grave, podrían ocasionar problemas en caso de empeorar la situación.

Asimismo, se ha hecho un llamamiento a la prudencia ciudadana y a seguir una serie de recomendaciones para minimizar riesgos:

Asegurar macetas, toldos, cerramientos y objetos que puedan desprenderse de balcones o azoteas.

que puedan desprenderse de balcones o azoteas. Evitar zonas arboladas, parques o áreas con riesgo de caída de ramas.

con riesgo de caída de ramas. Circular con precaución ante posibles acumulaciones de agua en las calzadas.

ante posibles acumulaciones de agua en las calzadas. Consultar únicamente fuentes oficiales, como los canales municipales y la propia Aemet.

Desde el Ayuntamiento se ruega a la población permanecer atenta a las indicaciones oficiales y extremar las precauciones mientras se mantenga activo el aviso.