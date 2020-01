La alcaldesa, la basura fuera de horario y su "coño moreno"

El primer pleno del año en el Ayuntamiento de Puerto Real dejó una discusión insólita después de que Adelante Puerto Real preguntase a la alcaldesa si se iba a autoimponer una sanción por tirar la basura fuera del horario establecido. Ese fue el inicio de una absurda discusión, en unos términos inéditos en el plenario municipal, hasta el que llegaron los comentarios que algunos concejales publican en la las redes sociales dedicados al “coño moreno” o el “excelentísimo pubis” de la alcaldesa.

Cuando la sesión plenaria estaba a punto de acabar sin apenas debate de calado, una pregunta de Adelante Puerto Real referente a los horarios de la recogida de basura provocó un rifirrafe entre la coalición de izquierdas y la alcaldesa, Elena Amaya.

El concejal Carlos Ruiz Henestrosa, recordó que el pasado 1 de agosto se publicó un bando firmado por la alcaldesa en el que, entre otras cosas, se indicaba que el horario de depósito de la basura orgánica era de 19:00h a 07:00 horas y que el incumplimiento del mismo sería objeto de sanción.

Esta aclaración era la antesala de la denuncia que luego realizaría: “Miembros de este grupo Municipal (Adelante Puerto Real) hemos comprobado como la firmante de este bando –la alcaldesa, Elena Amaya- ha incumplido ese bando al menos en dos ocasiones, arrojando basura al contenedor orgánico. Queremos conocer si el bando sigue vigente o si por el contrario se va a sancionar usted misma. Usted, además de ser una ciudadana más, debe ser la primera en dar ejemplo y cumplir sus propias normas”, dijo el edil ante el asombro del resto de la corporación y del público asistente.

“Es cierto. El Día 24 tiré la basura en un horario en el que no debía”, respondió Elena Amaya, siendo entonces interrumpida por Ruiz Henestrosa para añadir que “el 3 de enero también”. Fue entonces cuando Amaya aclaró que “dos de los concejales de Adelante Puerto Real son vecinos míos y están pendientes de lo que hago. Espero que no escuchen todos los ruidos que hay en mi casa. Voy a tener que insonorizar mi habitación no sea que escuchéis lo que no debéis”, apuntó Amaya dejando aún mas sorprendidos al resto de la corporación y al público que asistía a la sesión.

Pero el asunto no quedó ahí. La alcaldesa cogió su teléfono móvil para dar lectura a una publicación que en redes sociales había escrito la concejala de Adelante y Secretaria General de Podemos Puerto Real, Ascen Ruiz. “Usted publicó: Predicad con el ejemplo. Cuando nuestra alcaldesa firma un bando en el que te obligan a tirar la basura de 19:00 horas a 07:00 horas, pero ella, por su coño moreno, la saca a las cuatro de la tarde. Ejemplo de civismo”, recitó la alcaldesa.

Comenzó en ese momento un enfrentamiento entre la alcaldesa y Ascen Ruiz, que intentó tomar la palabra para responder pero la alcaldesa se lo impidió. “Conteste usted en las redes sociales como suele hacer”, le dijo Amaya. Para intentar cerrar el debate, la alcaldesa dijo que “tenía entendido que el 24 de diciembre había un servicio especial de recogida de basura” pero que asumirá la sanción económica que le corresponda por incumplir la norma.

Cuando Ascen Ruiz pudo hablar aclaró que “yo no estoy pendiente de su vida. Somos vecinos y coincidimos. Solo quiero saber si el bando sigue vigente porque a mí también me gustaría tirar la basura en otros horarios”, dijo. A esto añadió que, “además de ser concejal soy una vecina con libertad de expresión para decir lo que siento y quiero en mis redes sociales.

Y ha sido también en redes sociales donde la de Podemos aclaró que "por su coño moreno es una expresión coloquial que todas aquí entendemos... Pero si hay alguien más exquisito, si lo prefiere, lo cambio por su excelentísimo pubis".

En ese mismo post, Ruiz decía que le hubiese gustado felicitar las fiestas a la alcaldesa cuando sacaba la basura, pero que ésta “salió corriendo” cuando les vio. También a esto respondió Amaya diciendo que “cuando saco la basura suelo ir corriendo porque la saco en zapatillas y no quiero que me vea nadie”.