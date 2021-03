Absueltos tres chipioneros acusados de secuestrar a un hombre y agredirlo

El Juzgado de lo Penal número 5 de Cádiz ha absuelto a tres vecinos de Chipiona procesados por secuestrar a un hombre, golpearlo en varias ocasiones y amenazarlo de muerte. Los tres encausados han quedado exculpados de los delitos de detención ilegal, amenazas y lesiones por los que venían siendo acusados porque la víctima no los reconoció durante la celebración del juicio, por lo tanto, no ha quedado acreditada su participación en los hechos.

La jueza Esther Burgos, magistrada titular del Juzgado de lo Penal 5 de Cádiz, considera probado que el 3 de marzo de 2013, sobre las once de la noche, varias personas acudieron a bordo de un vehículo a las inmediaciones del domicilio de L., la víctima. Cuando L. salió de su vivienda, en contra de su voluntad, esas personas lo introdujeron en el interior del vehículo, lo trasladaron a otro lugar y durante el trayecto le dijeron que lo iban a matar.

Asimismo, prosigue la sentencia, golpearon a L. varias veces y le ocasionaron un hematoma en la región periorbitaria derecha y en ambos pabellones auditivos así como una erosión en la región malar derecha, lesiones por las que L. tardó 10 días en recuperarse.

"En un procedimiento penal, no es suficiente la posibilidad, si no que es necesaria la certeza"

Sin embargo, no ha quedado acreditado que ninguno de los tres acusados participara en los hechos descritos. Durante la celebración de la vista oral, el agredido narró el episodio vivido y además aportó un parte de lesiones que corroboraba su versión.

No obstante, la víctima no identificó a los procesados en la vista oral como las personas que lo introdujeron en el vehículo y lo agredieron. L. dijo que "no tenía claro" que fueran los encausados y que no conocía a los autores de su secuestro.

Los tres procesados -uno de ellos representado por el abogado Miguel González Saborido. siempre negaron su implicación, esto unido a que no se propusieron en el juicio testigos que vieran lo ocurrido. Por su parte, los guardias civiles que intervinieron en la vista oral manifestaron que identificaron a los acusados por los datos que les ofreció L., quien, reitera la jueza, el día del juicio no tenía claro que fueran los procesados.

"La prueba practicada en el plenario no aclara las dudas sobre la participación de los acusados en los hechos y puesto que nos hallamos en un procedimiento penal en el que no es suficiente la posibilidad, si no que es necesaria la certeza, la cual, no se tiene en este caso, debe procederse al dictado de una sentencia absolutoria en aras al principio in dubio pro reo", concluye la magistrada.