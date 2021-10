Vuelven los catarros a cara descubierta

Muchos estaban deseando liberarse de ellas. La eliminación del uso obligatorio de la mascarilla al aire libre después de que hayan mejorado los datos epidemiológicos, supone un descanso, respirar sin barreras y, también, poder inhalar virus y bacterias que entran a nuestro organismo a través del sistema respiratorio. Tal y como ha ocurrido siempre, hasta que dejamos de ir por la vida a cara descubierta.

Ahora no se está notando demasiado, pero se notará. No cabe duda. La temporada alta de infecciones respiratorias suele ser, al menos en esta zona, en el mes de diciembre y, sobre todo, en enero. Las gripes, catarros, bronquiolitis, faringitis… volverán a ser los principales motivos de consulta en los centros de atención primaria, que ya atienden de forma presencial, y también en Urgencias.

Uno de los profesionales que atiende el servicio de urgencias en el Hospital de Puerto Real ya lo ha detectado, principalmente en los más pequeños. “Hemos pasado prácticamente un año sin que viniesen a urgencias por infecciones víricas, como la bronquiolitis, y ya las estamos atendiendo de nuevo”, dice.

Sin embargo, no se atreve a asegurar que la relajación del uso de la mascarilla sea la principal causa. “Es cierto que ayuda a frenar esos contagios, pero también es verdad que hasta hace muy poco había mucho miedo a venir con los pequeños a urgencias y estos asuntos se intentaban resolver mediante una consulta telefónica en atención primaria”.

Pero el ejemplo más claro de los beneficios de la mascarilla para frenar, por ejemplo, procesos gripales, lo tuvimos el pasado año. El Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE), constituido por epidemiólogos y virólogos de las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), detectaron, hasta el 14 de febrero, apenas siete virus de la gripe en la temporada 2020-2021 en toda España.

Y es que, sin darnos cuenta, para frenar la Covid-19 estábamos cumpliendo a rajatabla las recomendaciones de entidades como la Asociación Española de Pediatría para prevenir la transmisión de la gripe: cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser o estornudar, y lavarse las manos con agua y jabón".

La mayoría de los virus respiratorios propios del otoño-invierno, se transmiten a través de las pequeñas gotas que salen de la nariz o de la boca cuando una persona enferma tose o estornuda. Sin taparse la boca y la nariz con un pañuelo, estas pequeñas gotas y los gérmenes que contienen pueden ser inhaladas y contagiar a las personas que estén cerca. Además, estas gotas se pueden depositar en sus propias manos o en superficies en las que los gérmenes que contienen pueden sobrevivir durante un tiempo y ser fuente de contagio para otras personas por contacto directo. Un proceso natural que el pasado año se encontró con la barrera de las mascarillas.

Ahora, el aumento de las interacciones sociales, un empeoramiento del hábito adquirido de higiene de manos y el abandono del uso de las mascarillas que actúan como método barrera impidiendo la proyección de gotas infectivas, conllevará un aumento de los casos de infecciones por virus respiratorios durante este otoño y el próximo invierno. No obstante, el hecho de que las mascarillas sigan siendo obligatorias en espacios cerrados, probablemente no se registren los niveles pre pandemia.

También empieza a notarse levemente la venta de productos antigripales en las farmacias. No al volumen habitual de antes de la pandemia, cuando este tipo de productos era de los más dispensados de entre los que no precisan de receta médica. “Algo está creciendo, aunque la temporada ‘alta’ aún no ha llegado”, dice la farmacéutica María de los Ángeles Luna (Puerto Real). Desde que estalló la pandemia, los antigripales prácticamente desaparecieron de las estanterías de las farmacias. “Primero por el confinamiento y después por el uso de la mascarilla que ha servido de barrera para los resfriados comunes que son para los que habitualmente se usan esos productos”, dice la farmacéutica.

Un dato significativo es que a medida que va disminuyendo el uso de mascarillas o geles hidroalcohólicos, va creciendo el de productos para el alivio de la fiebre, la tos, la congestión nasal o el dolor muscular y articular