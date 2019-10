El alcalde de Villaluenga, indignado con la organización del Concurso de Cementerios

El Concurso al Mejor Cementerio de España de este año está rodeado de polémica. Si tras cerrarse las votaciones el pasado día 30 de septiembre Villaluenga ocupaba la primera posición con 2.590 votos, y este mismo martes Olvera arrebataba esa plaza a Villaluenga, al detectar la organización miles de votos 'irregulares', ahora el alcalde de esta localidad, Alfonso Moscoso, ha mostrado su indignación con el jurado del certamen.

El primer edil no entiende cómo han perdido 1.451 votos y resalta que a Olvera también se le han restado 1.026, por ello ha solicitado a la organización de la revista Adiós Cultural los correos fraudulentos, aunque no se los pueden facilitar. "Hemos pedido explicaciones y nos han dicho que, en base a la Ley de Protección de Datos, no nos lo van a pasar". "A todos nos han quitado votos, a Olvera, a nosotros y al primer clasificado como Mejor Monumento, por tanto los votos habrán salido del mismo sitio", insiste el alcalde.

Moscoso subraya que en las bases aparece que "la Organización irá realizando comprobaciones sobre la veracidad de los correos electrónicos y que los resultados de las votaciones se pueden ir viendo en tiempo real en la propia página. En ningún apartado determina que una vez finalizada la votación popular se procederá a la comprobación de correos electrónicos. Igualmente, tampoco se determina el sistema utilizado para la comprobación de correos fraudulentos, ni hay un notario o alguien que asegure su veracidad".

Por todo ello, el Ayuntamiento ha decidido que no va a acudir a la entrega de los galardones como segundo Mejor Cementerio de España y segundo Mejor Monumento por la Iglesia del Salvador, y que no van a volver a presentarse al certamen. "Hemos trabajado hasta la extenuación para conseguir este premio, con campañas a través de medios de comunicación y por redes sociales; hemos competido en inferioridad al ser uno de los pueblos más pequeños de España y tener, por tanto, menos repercusión, y no estamos de acuerdo con este cambio. Tenemos claro que no vamos a volver a participar por qué no sabemos cómo han comprobado esos correos y ni siquiera nos han llamado para comunicárnoslo".