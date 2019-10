El alcalde de Vejer al de Chiclana: “Usted sí ha engañado con las viviendas irregulares”

“Mire usted, señor Román: usted sí ha engañado a sus vecinos con las viviendas irregulares. Falsas expectativas, las que usted ha creado en cada mitin electoral, donde su discurso era que iba a legalizar urbanizaciones en Chiclana. El vídeo de su intervención habría que ponerlo en horario de máxima audiencia en Chiclana”.

El alcalde de Vejer, José Ortiz, respondió así ayer, en el pleno de la Diputación Provincial de Cádiz, al alcalde de Chiclana, José María Román, cuando éste criticó el decreto de la Junta de Andalucía que pretende legalizar viviendas irregulares. Román dijo que el decreto es “un paso en falso” y “un refrito de las norma que había antes” y que “está creando falsas expectativas”. Previamente, Ortiz había ensalzado y calificado el decreto como una medida que “pone fin a un caos jurídico y urbanístico” y que llega para “normalizar, integrar y equilibrar el territorio andaluz”.

El debate, en el que también tomaron la palabra el alcalde de La Línea, Juan Franco, y el de Barbate, Miguel Molina, se produjo durante las intervenciones que deparó una propuesta del PP de respaldo al decreto de regularización de viviendas.

La propuesta fue rechazada por el pleno con los votos en contra del PSOE y del Grupo La Línea 100x100 y la abstención de Adelante Cádiz. La propuesta del PP también pretendía que la Diputación facilitase a los municipios medios técnicos, humanos y económicos para realizar un inventario de edificaciones irregulares.

El alcalde de Vejer dijo que el decreto permitirá legalizar 48.000 viviendas en la provincia de Cádiz y “poner punto y final a la proliferación de viviendas irregulares”. El alcalde de Chiclana afirmó que eso no es así, que el decreto dice una cosa y que los responsables políticos del decreto dicen otra muy distinta. “Dicen que se va a poder acceder a lo servicios básicos y resulta que el decreto no llega a eso en absoluto. A ver si es usted capaz de hacerlo en El Palmar”, le dijo Román a Ortiz. “Sólo si la acometida está a pie de parcela se podrá acceder a los servicios básicos. Lo demás son soluciones autónomas y eso no lo quiere la gente. Este decreto es una farsa”, añadió.

Ortiz le respondió a Román que en el fondo, él sabe perfectamente que el decreto es mucho mejor que el que anunció el anterior gobierno de la Junta. “Si se lo se lo estudia y pone a los técnicos a trabajar, verá que es un buen decreto, que es una buena solución. Y respecto a los servicios básicos, también se pueden hacer planes especiales para que los vecinos se unan para poder llevar determinadas infraestructuras y eso también está contemplado en el decreto”.

El alcalde de La Línea explicó que no está a favor del decreto. “Con recursos de todos los andaluces”, señaló, “vamos a tener que pagar la legalización de viviendas de aquellos que no han cumplido con los mínimos deberes urbanísticos. Han construido una casa donde les ha parecido, sin pagar una licencia, sin contribuir a los costes de la urbanización... Lo que demandamos es que haya alguna presencia de la inspección urbanística”.

Por el contrario, el alcalde de Barbate, de Andalucía Por Sí, se mostró a favor de la propuesta del PP, aunque advirtió de que los técnicos de la Diputación tienen mucho trabajo y planteó que sea la Junta a que en este caso auxilie a los ayuntamientos.