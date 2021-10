UGT insiste en que el problema de la mano de obra extranjera en los cruceros es de Navantia

UGT considera que la llegada de mano de obra extranjera para trabajar en las reparaciones de cruceros no es responsabilidad de la falta de capacidad de la industria auxiliar, sino de Navantia ya que "estos trabajos se ofrecen a muy bajo precio".

"No es problema de la industria auxiliar sino de Navantia como empresa matriz. Tenemos personal cualificado para hacer cualquier trabajo dentro de las instalaciones de Navantia", ha señalado el secretario general FICA-UGT Cádiz, Antonio Montoro, que ha resaltado que las empresas de la Bahía "llevan años construyendo barcos en esta provincia con total garantía, calidad y mano de obra. Según Montoro, el bajo precio ofertado por las obras provoca que sólo puedan acudir a estas obras multinacionales y acarrean "incumplimientos de convenio y accidentes".

El responsable de la federación de Industria de UGT-Cádiz se ha referido así a las declaraciones del presidente de Navantia, Ricardo Domínguez, pronunciadas este martes durante un coloquio en el Hotel Atlántico de Cádiz. "No me puedo creer que vea reparaciones de cruceros en Cádiz y me digan que viene industria auxiliar de fuera porque aquí no hay capacidad", señaló Domínguez, que ha agregado que le "da rabia" en referencia a la presencia de floteles como el del millar de trabajadores extranjeros que han participado en la reforma del Carnival Victory, que el pasado sábado abandonó el astillero de Puerto Real.

El presidente de la compañía afirmó que "La industria auxiliar debe analizar su papel". "Tenemos que afrontar las debilidades para que no tenga que venir gente de fuera a este centro de reparaciones para hacer determinadas labores", apuntó Ricardo Domínguez, que tendió la mano al sector para alcanzar un entendimiento porque "esta provincia no se puede permitir más que generar empleo y crecer".

Sus palabras no sentaron bien en la industria auxiliar, aunque fuentes de la empresa insistieron en que Domínguez no quería lanzar ninguna crítica, y que su intención fueron en todo momento constructiva y con la mano tendida para que tractora e industria auxiliar colaboren en el fortalecimiento del sector.