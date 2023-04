UGT exige que se aumente la plantilla de auxiliares de autopsias

UGT ha denunciado que la falta de cobertura de las bajas por enfermedad entre los auxiliares de autopsias obliga al resto de trabajadores a no tener descanso semanal al tener que estar siempre disponible.

El sindicato ha comunicado que como ocurre siempre que hay una baja, “el Servicio de Patología Forense del Instituto de Medicina Legal de Cádiz se encuentra con un problema de gran envergadura no solo por estar infradotado de personal sino porque la burocracia de la administración tarda más de 40 días en cubrirla”. “Y cuando llega el sustituto ocurre que el envío de personal no cualificado por parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) llega a ser peligroso tanto para los propios auxiliares como para los forenses que deben encargarse de realizarlas junto a personas que no tienen los conocimientos mínimos para manejar un instrumental tan específico”.

Por poner algún ejemplo, han llegado a darse casos de auxiliares que en su primer día se han pinchado con una aguja mientras tomaba muestras a un cadáver portador del virus del SIDA. En otra ocasión, un auxiliar sustituto, sin formación, clavó un bisturí a un forense durante una autopsia al no controlar el manejo del instrumental, lo que provocó que el forense incluso tuviera que tomar antirretrovirales durante un año.

El Instituto de Medicina Legal de Cádiz cuenta con cuatro auxiliares de autopsias para toda la provincia. Tres de ellos en Cádiz y otro en Algeciras, lo que resulta insuficiente a pesar de que se ha solicitado innumerables veces un aumento de plantilla de tan sólo 1 o 2 plazas más.

La mayoría de los casos se realizan en el Servicio de Patología Forense que se encuentra en la capital de la provincia y atiende todos los casos menos los del Campo de Gibraltar, separando en 2007 el Servicio con la unidad del Campo de Gibraltar, hecho que no ha ocurrido en ningún Instituto de Medicina Legal de nuestro país, lo que ha generado nuevos problemas al tener que repartir a los funcionarios y no cubrir los departamentos suficientemente.

El problema es más acuciante en Algeciras, ya que nadie cubre las vacaciones o asuntos propios del auxiliar, desplazando las autopsias a la sede de Cádiz, mas carga a la que hay normalmente. También en Cádiz hay problemas pues alguno de sus integrantes tiene limitaciones que condicionan que deba estar siempre acompañado lo que impide a su vez al resto de auxiliares tomar descansos legales.

Por la circunstancia actual de no cobertura de bajas y la insuficiente plantilla en Cádiz y la situación que existe en el campo de Gibraltar (siempre de guardia), los trabajadores están siempre disponibles sin ningún descanso en su jornada semanal.

Desde UGT exigen “el aumento de la plantilla de auxiliares de autopsia en la provincia de Cádiz como se ha solicitado en numerosas ocasiones sin que la Administración resuelva el problema que creó

con la separación del Servicio de Patología en dos unidades. Esperemos que no ocurra ninguna baja médica más y tengamos que cerrar el servicio, y vuelva usted mañana a por su difunto”, acaban.