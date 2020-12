Trabajadores de Airbus Puerto Real se movilizan en defensa del futuro de su planta

Parte de la plantilla de Airbus Puerto Real se ha concentrado este miércoles en la puerta de la factoría convocados por los sindicatos UGT y CGT para defender la continuidad de su actividad industrial. La movilización, que no cuenta con el respaldo de CCOO, sindicato mayoritario en la compañía, se repetirá durante las paradas técnicas de cada turno y culminará el próximo lunes con un encierro de los delegados de los sindicatos convocantes en las instalaciones hasta el sábado 19, fecha en la que UGT ha convocado una concentración en defensa de la industria en el centro de Cádiz.

CGT y UGT se marcan dos objetivos con este calendario de movilizaciones: luchar por el mantenimiento del centro y de todos los puestos de trabajo y dar visibilidad a los problemas que sufren ante la sociedad. "Desde la caída de fabricación del A-380, la empresa, lejos de traer carga de trabajo, se ha dedicado a desmantelar la planta y ha cerrado dos naves de cuatro. Pero lo más grave es la destrucción del empleo que venimos padeciendo, pues hemos sufrido un recorte de personal de casi 350 compañeros", aducen para argumentar que "ya ha llegado el momento de movilizarnos", según indicaron en un comunicado la semana pasada.

Por su parte, y en un comunicado diferente, CCOO estimó "preocupante que el 35% de la representación del comité de empresa de Airbus Puerto Real (en alusión a CGT y UGT) no sea capaz de llegar a entender dónde estamos ahora mismo y qué es lo que tenemos y no tenemos que hacer". A juicio de CCOO, "lo más preocupante es el oportunismo de no respetar la resolución acordada hace pocos días de forma unánime por los dos comités de empresa de Airbus de la Bahía de Cádiz, en la que, en su último punto, se hacía "un llamamiento expreso a todos los trabajadores para la defensa y mantenimiento de Airbus" y se pedía "seguir con atención la evolución de las negociaciones del Plan Industrial y las repercusiones que se pudieran derivar".

"De esto a tratar de utilizar los problemas de la planta para otros fines, nos parece un auténtico disparate. Es una temeridad hacer un encierro de las características que están promoviendo, por no decir que lo que están planteando son cinco días de paro", sostiene Comisiones Obreras