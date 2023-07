Tom Jones celebra en Jerez más de medio siglo de carrera musical

Con una carrera que abarca más de cinco décadas y un sello personal inconfundible, Tom Jones, a sus 83 años recién cumplidos, continúa demostrando por qué es una leyenda viva de la música. Considerado el “Sex Bomb” del pop británico, es uno de los cantantes y compositores más destacados de todos los tiempos, y a lo largo de su extensa trayectoria ha vendido más de 100 millones de discos.

El marco incomparable de la Bodega Las Copas brindará el ambiente perfecto para que los asistentes se sumerjan en la magia de su actuación este domingo 30 de julio, a las 22:15 horas. Las entradas del espectáculo pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

Desde sus icónicos éxitos como 'It's Not Unusual' y 'Delilah', hasta sus interpretaciones más recientes, que capturan la esencia de su talento atemporal, Tom Jones cautivará con su presencia escénica y su increíble energía. Su voz poderosa y su carisma innegable harán que el público se entregue por completo a la experiencia musical, gracias a la versatilidad del cantante y su capacidad de reinventarse una y otra vez, conquistando a todo tipo de generaciones con su segunda juventud. Pop, rock, country, soul o góspel, cualquier estilo suena bien con su espíritu incansable, y así lo avalan sus más de 30 álbumes.

"El Tigre de Gales" ha consolidado su puesto en la historia de la música como uno de los grandes ídolos de nuestro tiempo, y además, sigue recibiendo las mejores críticas con sus últimos trabajos como 'Surrounded by tim', 'Long lost suitcase', 'Spirit in the room” y 'Praise & Blame'. Además de los numerosos reconocimientos que atesora como artista consagrado, fue nombrado Oficial de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II, siendo después condecorado en 2005 como importante figura de la música británica por la monarca. La novena edición de Tío Pepe Festival es el lugar de encuentro de grandes leyendas de la música, y la noche de Tom Jones no será una excepción. Con su presencia magnética en el escenario de las Bodegas de González Byass, y su legado musical impecable, el concierto promete ser una experiencia inolvidable.

Sabores estivales en 'Veranea en la Bodega'

En la novena edición de Tío Pepe Festival, nominado en los Wine Travel Award como mejor 'Evento del Año 2023', destacados artistas nacionales como Luz Casal, Andrés Suárez, Hakuna Group Music, Sole Giménez, Mecano Experience y Noa, junto con la magia del flamenco representada en el ciclo 'Solera y Compás' por Vicente Amigo, Estrella Morente, Michel Camilo y Tomatito, Pitingo, y Jesús Méndez, Antonio Reyez, Pedro 'El Granaíno', Diego del Morao y Joaquín Grilo como artista invitado, que componen una oferta musical de alto nivel. Además, en esta ocasión, Tío Pepe Comedy traerá alegría y buen humor a la celebración veraniega con el Comandante Lara, que se unirá a Vicente Ruidos y Jesús Tapia en una divertida travesía titulada 'Viaje con nosotros', que se llevará a cabo en el Patio de la Tonelería. Será una noche de verano llena de risas y entretenimiento. Sin duda, se podrá disfrutar de una experiencia sensorial inigualable donde el arte y las emociones se entrelazan de manera inolvidable.

La bodega González Byass, reconocidas por su ‘Trayectoria Empresarial Turística’, en el marco de los Premios Andalucía de Turismo otorgados por la Junta de Andalucía, se convierte en un auténtico abanico de sensaciones con 'Veranea en la Bodega 2023', una experiencia gastronómica y musical que convoca el sabor y la esencia de la Andalucía más tentadora y sugestiva. Dos chefs de talla mundial protagonizan la denominada 'Cena de las estrellas': al viaje hacia la gastronomía nipona de Zuara Sushi, con el chef David Aráuz, se suma ahora Nublo de la mano de Miguel Caño. Una propuesta culinaria excepcional y creativa, que se fusionará con los mejores vinos que González Byass atesora en sus bodegas. A su vez, el sabor también invade el interior de las Bodegas Tío Pepe de la mano de dos exclusivos restaurantes: Tuga y Pedro Nolasco, que prometen sorprender a los paladares más exigentes.