Sequía, incendios y aumento del nivel del mar: las cartas del IPCC para la provincia de Cádiz

Y, desde luego, la temperatura no sólo sube en las atmósfera : también lo hace en los oceános. De hecho, las olas de calor en las aguas del mar son uno de los fenómenos que seguirán aumentando durante el siglo XXI. Dos ejemplos al respecto. Las aguas del litoral andaluz han aumentado en torno a un grado en las últimas dos décadas. Y, aunque sin duda multifactorial, la aparición de R. okamurae en aguas del Estrecho coincidió con un punto máximo en la escala en 2017 .

La publicación de la primera parte del VI Informe del IPCC confirma lo esperado. De un escenario con un aumento probable de 1.5°C a medio plazo y de 2° como la cifra a la que no llegar , se da por hecho la primera y se cruzan los dedos para evitar la segunda.

2020 pierde su oportunidad de tope de emisiones

Naciones Unidas lanzaba en 2015 una campaña para exigir que el año 2020 marcara un pico de emisiones: este objetivo no sólo no se ha cumplido, sino que en 2021 las emisiones han seguido subiendo. Desde Ecologistas en Acción señalan que no alcanzar ese tope es “una auténtica irresponsabilidad histórica de graves consecuencias”. La Organización Meteorológica Mundial advierte de que existe al menos un 40% de posibilidades de que se supere un incremento de la temperatura global superior a 1,5 ºC antes de 2026 que llevará a la desaparición de importantes ecosistemas y el agravamiento de fenómenos meteorológicos extremos.