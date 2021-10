“Salen a la calle peor de lo que entraron”

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, tuvo que sufrir en sus carnes el trance amargo de entrar en prisión. Durante los años que pasó en Puerto II, el que fuera uno de los líderes más carismáticos de la provincia tuvo ocasión de convivir con enfermos mentales y comprobar la que considera pésima atención psiquiátrica que se les proporciona. “Las cárceles no están preparadas para tratar a enfermos mentales y rehabilitarlos como ciudadanos. Me he encontrado muchos ejemplos, decenas de enfermos tranquilizados a base de pastillas, por tanto son criaturas que están empastilladas, no tratadas, sino empastilladas para que no sean violentas”.

Pacheco se quejó amargamente de la dureza del código penal español. “Este país es el que tiene el código penal más duro de Europa, donde el 80% de los penados cumple la pena íntegramente, y los beneficios posibles de la rehabilitación son muy difíciles de alcanzar. Y si le añades ya la permanente o la perpetua imagínate. Y todo esto además cuando, curiosamente, la población total de internos de este país es pequeñísima. De hecho se contradice con la dureza del código penal, y se cachondean de que el objeto de las penas es la rehabilitación de los individuos”.

Sus críticas contra el sistema sanitario penitenciario fueron duras. “Me parece que para Puerto I, Puerto II y Botafuego hay un psiquiatra, para atender a más de 3.500 reclusos. Y les da igual. Los empastillan y ahí que te pudras sin molestar”, decía el ex alcalde. “Salen a la calle peor de lo que han entrado. Salen sin haber hablado con las instituciones civiles existentes para pactar una recuperación de esos enfermos. Siguen empastillados. Algunos no están ni tratados. El chaval que desde su nacimiento, desde su marginación, en una barriada superpoblada, en un momento determinado delinque, entra en la cárcel y después de este periodo sigue igual, sin posibilidades de recuperación porque no le han dado ningún tratamiento, y menos ningún tratamiento psíquico. Es que no hay psiquiatras”, aseguraba.

Al preguntarle si durante su estancia en prisión se encontró con pacientes con enfermedades mentales peligrosos dijo que no. “No son conflictivos porque están empastillados. Son como zombies. Por eso les dan las pastillas. Qué vergüenza. ¿Alguna comisión del Parlamento ha visitado los centros penitenciarios?, ¿ha visitado Puerto II, Puerto III, Botafuego?, ¿algún parlamentario ha venido para hacer un informe serio, han estado en las cárceles, para ver su realidad, de los centros penitenciarios, por llamarlos de manera más rimbombantes”. Repito, es una vergüenza”, apostilló.