Ruiz Boix carga contra los presupuestos de la Junta para la provincia de Cádiz del próximo año

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, agradeció este lunes en una rueda de prensa,. en la que además valoró el negativo impacto de los presupuestos andaluces en la provincia, a la militancia que haya participado en más de un 60 por ciento en la consulta para la formación de Gobierno y que haya respaldado en un 91 por ciento al secretario general, Pedro Sánchez, para que busque los apoyos parlamentarios necesarios.

Destacó que “el PSOE es el partido con más democracia interna” e interpretó los datos de la consulta en la provincia como “un aval rotundo por parte de la militancia socialista al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para conformar un nuevo Gobierno que permita a España seguir cuatro años de avances sociales y económicos”.

El dirigente socialista analizó además el impacto de los presupuestos andaluces en la provincia, reiterando “la reducción de 158 millones de euros en comparación con los 414 millones ‘pintados’ en las cuentas del año pasado de los que el nivel de ejecución no llega ni al 24 por ciento”.

Ruiz Boix lamentó el fracaso del autoproclamado “embajador de la provincia de Cádiz”, el consejero de Presidencia Antonio Sanz, que “a estas alturas de su ya dilatada trayectoria política no engaña ya a nadie”. Así le reprochó que el Gobierno de Juanma Moreno ha elaborado hasta seis leyes de Presupuestos de la Junta de Andalucía y a día de hoy, las grandes promesas del “JuanmaLoHaría” para el conjunto de la provincia y para esta ciudad de Cádiz son eso, promesas electorales que el PP quería que se las hubiera llevado el viento, pero que siguen ahí en las hemerotecas.

Delante de una foto de aquella época en la que salen dirigentes del PP reclamando el hospital en los terrenos de la antigua CASA, el secretario general criticó “que a estas alturas Antonio Sanz trate de engañarnos justificando que el nuevo Hospital de Cádiz no tiene ni un solo euro consignado en los Presupuestos de 2024 porque no se ha avanzado en la adquisición del suelo de Zona Franca al estar el Gobierno en funciones”. Lo califica de “auténtica tomadura de pelo”, pues “desde hace ya casi tres años, la Junta no ha movido un solo dedo, un solo papel administrativo para adquirir los suelos de Zona Franca”.

Por contra, apuntó “cómo hemos visto que en Sevilla la Junta compró por más de 70 millones el complejo de Palmas Altas en Sevilla para ubicar la Ciudad de la Justicia, es decir, cuando se tiene voluntad política, se tira del talonario y se compran los terrenos”. De la misma manera, ha anotado que “en Sevilla, el pasado mes de marzo, el presidente Moreno Bonilla asistió a la inauguración del antiguo Hospital Militar y en Málaga se avanza en la construcción del tercer hospital”.

En la misma línea, Ruiz Boix recordó que “dos meses antes de las elecciones municipales, el 30 de marzo, Sanz montó un show electoral presentando un supuesto Plan Funcional del nuevo Hospital de Cádiz que, solo fue humo y del que no hemos visto nada.

Al respecto, el dirigente socialista afeó “las palabras huecas” del presidente del PP provincial, Bruno García, “del que esperábamos que iba a hablar alto de las necesidades de la provincia en los presupuestos y únicamente se refería a la amnistía”. Son, a su juicio, unos presupuestos “que olvidan y castigan a la ciudad de Cádiz” al contemplar 0 euros para el nuevo Hospital; para la Ciudad de la Justicia solo 400.000 euros y cuatro millones para Valcárcel en 2024. “No se ejecutará ni un euro como ya dije en 2023 porque realmente la Junta no tiene intención y está poniendo todas las trabas posibles para que este proyecto no termine siendo una realidad”, ha señalado cuestionando la “agenda oculta del PP” con este proyecto y demandando a la presidenta de la Diputación que “aclare si respalda el traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación de Puerto Real a Cádiz o se va a plegar a los intereses de García Pelayo, al ser ella concejala de su Gobierno”.

Una actitud “displicente”, la de Bruno García, que el responsable del PSOE observa también “cuando no ha reaccionado al haberse quedado fuera el municipio de Cádiz del reparto de los 33 millones del Remanente de Tesorería de la Diputación”. “Lo que está claro es que los Presupuestos de la Junta castigan al conjunto de la provincia de Cádiz y especialmente a esta ciudad de Cádiz y ponen en evidencia la debilidad de Bruno García en su doble condición como alcalde de Cádiz y como presidente provincial del PP”, ha dicho.