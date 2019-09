El Rock D´Akí se consolida como referente musical en la Bahía

La oferta cultural y festiva de Puerto Real durante el pasado fin de semana era amplia, pero sin duda alguna fue el Rock el que acaparó todas las miradas. Se celebraba en el paseo marítimo de la localidad, de forma gratuita, una nueva edición del Rock D´Akí que se ponía a prueba. Era el momento de comprobar si el éxito del pasado año, cuando el festival dio un importante giro, se mantenía con la propuesta de este 2019.

Se apostó por los más pequeños con una programación que arrancó al mediodía y resultó ser un éxito. Decenas de niños y niñas experimentaron con la música y sorprendieron con su espíritu rockero sobre el escenario.

Fue a las cuatro de la tarde cuando el Los Crowsley abrían el cartel. Una de cena de grupos, muchos de ellos locales, fueron dándose el relevo en el escenario instalado en el paseo marítimo. Aunque la respuesta de público fue tímida al principio de la tarde, a medida que avanzaban las horas el recinto se fue llenado hasta alcanzar el lleno absoluto durante la actuación de grupos como Reincidentes, uno de los cabezas de cartel el Rock D´Akí 2019.

Además de ellos, el público disfrutó de los británicos ‘The Grudge’, y de la siempre esperada actuación de los gaditanos ‘The Electric Alley’. Completaron el cartel: Bajos Fondos, The Southern Soul Band, Freedom in Jails, Conciencia de Grillo, Guadaña y Arritmia. Todos hicieron que el festival de Rock de la Villa siga escalando en prestigio y calidad, hasta convertirse en un referente.