Renovación casi total en el Parlamento andaluz

Se avecina una renovación importante en la configuración del Parlamento de Andalucía, al menos en lo que a la provincia de Cádiz se refiere. Las urnas repartirán el 19-J los 15 escaños que corresponden a Cádiz entre las 17 candidaturas que se han presentado a estas elecciones en la provincia, aunque ya se sabe que dos tercios de los 15 parlamentarios por Cádiz que acabaron la reciente legislatura no mantendrán sus escaños, ya que no forman parte de las candidaturas elaboradas para la ocasión.

El desglose concreto queda así: de estos 15 parlamentarios por la provincia de Cádiz, diez no repetirán, cuatro deberían revalidar sus escaños salvo hecatombe de las siglas a la que representan y sólo existe el caso de una candidata que, siempre a priori, tiene pocas probabilidades de mantener su representación. Este último caso corresponde a Noelia Ruiz Castro, ex alcaldesa de Torre Alháquime, parlamentaria andaluza desde el año 2015 y que en esta ocasión ocupa el quinto puesto de la candidatura del PSOE. Este puesto no parte con muchas garantías, ya que en las anteriores elecciones andaluzas, las de diciembre de 2018, los socialistas sólo lograron cuatro parlamentarios por Cádiz.

Por el contrario, sí se da por segura la continuidad de Bruno García y Pilar Pintor (números dos y tres, respectivamente, en la candidatura del PP), de Manuel Gavira, que repite como cabeza de lista de Vox, y de Inmaculada Nieto, la militante de IU que se estrena como candidata de la coalición Por Andalucía a la Presidencia de la Junta de Andalucía. El caso de Nieto, no obstante, encierra un pequeño matiz, ya que la algecireña, parlamentaria desde 2012 y siempre en representación de la provincia de Cádiz, concurre en esta ocasión como cabeza de lista por Málaga.

Al concurrir o haber concurrido por otras provincias habría que incluir en esta relación de gaditanos con algunas opciones de revalidar su escaño a la candidata de Adelante Andalucía a presidir la Junta, Teresa Rodríguez, que ahora sí concurre por Cádiz cuando en 2018 lo hizo por Málaga, y del sanluqueño Juan Marín, que en esta ocasión, al igual que sucedió en 2015 y 2018, se presenta por Sevilla debido a su condición de candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

De las diez bajas de parlamentarios que sí están ya confirmadas, las más significativas se localizan en el PSOE. Porque esta cita electoral ha originado ya la jubilación de la política activa de Manuel Jiménez Barrios. Atrás quedan casi 40 años en primera línea de la política, una trayectoria muy dilatada en la que este chiclanero llegó a ser vicepresidente de la Junta de Andalucía, pero también concejal y alcalde de Chiclana, diputado provincial, delegado del Gobierno andaluz en Cádiz y parlamentario andaluz desde 2012.

También se jubila Juan Cornejo, ex alcalde de Medina Sidonia, delegado provincial de Medio Ambiente, senador (2008-2019), parlamentario andaluz en dos etapas (de 2004 a 2008 y desde 2015 hasta este año, pero que destacó en el PSOE sobre todo por su etapa como responsable de Organización, primero en la ejecutiva provincial y luego en la regional.

Precisamente a Cornejo le sustituyó como secretaria de Organización en el PSOE gaditano la isleña Araceli Maese, que dejó este cargo a finales del año pasado, tras relevar Juan Carlos Ruiz Boix a Irene García. Ahora también deja el Parlamento andaluz, donde ha ocupado un escaño durante siete años consecutivos.

También siete años ha sumado en la Cámara andaluza el sanluqueño Sergio Romero, que llegó a ser incluso portavoz de Ciudadanos en el Parlamento. Cabeza de lista del partido naranja por Cádiz tanto en 2015 como en 2018, Romero ha optado este año por no formar parte de la candidatura, una decisión que viene dada por su distanciamiento de los últimos meses con el líder regional de Ciudadanos, el también sanluqueño Juan Marín. Romero emitió ayer una carta en la que anunciaba que dejaba la política y Ciudadanos.

No es ésta la única baja que hay en las filas de Ciudadanos, ya que en la candidatura que lidera Rocío Ruiz no concurren ahora ni el gaditano Juan de Dios Sánchez ni la algecireña Ángela Rodríguez. El primero ha sido parlamentario durante toda la legislatura y la segunda se perdió únicamente los primeros meses, ya que sustituyó a María del Carmen Martínez en abril de 2019 tras la elección de la segunda como diputada nacional.

Una sola baja hay en las filas del PP, aunque sensible. Se trata de Alfonso Candón, que acumula una larga experiencia política al haber sido ya concejal y alcalde en El Puerto, diputado provincial, diputado nacional (desde 2011 a 2019) y desde ese mismo año parlamentario andaluz. No sería de extrañar que Candón desempeñara alguna responsabilidad en el organigrama de la Junta si el PP sigue gobernando en Andalucía tras las elecciones del 19-J.

La escisión habida en las filas del grupo parlamentario de Adelante Andalucía también ha tenido repercusión en la candidatura electoral ya que en esta ocasión no repiten ni Ángela Aguilera, ni Ricardo Sánchez, ambos asentados en el Campo de Gibraltar. La primera ha sido parlamentaria andaluza en dos etapas (de 1994 a 2000 en las filas de IU y en esta última legislatura a la que llegó como militante de Podemos), mientras que Ricardo Sánchez fue el último gaditano en llegar a la Cámara andaluza. Lo hizo en septiembre de 2021, cuando relevó al jerezano José Ignacio García, que renunció a su escaño por motivos laborales pero que ahora vuelve a ser de la partida como número dos de la lista que lidera Teresa Rodríguez.

La última baja entre los parlamentarios andaluces por Cádiz corresponde a la abogada isleña Ángela Mulas, que se estrenó en la Cámara autonómica tras las elecciones andaluzas de 2018 como parlamentaria de Vox y que ahora se ha quedado fuera debido a discrepancias internas habidas en esta formación política.