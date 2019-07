Enésimo robo al Puerto Real CF

El Puerto Real CF ya ha perdido la cuenta de las veces que ha sufrido un robo en sus oficinas situadas en el abandonado campo de fútbol Sancho Dávila. Un local, ya maltrecho por los númerosos actos vandálicos y destrozos que viene sufriendo, en el que el club guarda su patrimonio. “Los trofeos y las equipaciones, principalmente”, apunta el presidente de la entidad deportiva, Antonio Bohórquez, con gran indignación. “Así no podemos seguir, los ataques son continuos y aún no nos hemos repuesto de uno cuando ya nos encontramos con otro”, lamenta.

El asalto a la sede verdiblanca se produjo en la madrugada de este jueves aunque no fue hasta media mañana cuando tuvieron constancia de él. Cuando uno de los miembros del club llegaba a las instalaciones, comprobó como la puerta estaba rota "de nuevo", que todo estaba revuelto. También faltaban, al menos, cinco equipaciones. “No sabemos qué hacen con ellas, si las venden o las tiran, porque llevarlas puestas tras el robo sería muy delator”, dice Bohórquez.

La entidad, ya cansada, ha solicitado al Ayuntamiento que les ceda un local para poder hacer su trabajo, ya que desde que el campo fue derribado permanecen en unos viejos locales, lo antiguos vestuarios, que prácticamente usan como almacén. “La documentación y los equipos informáticos hemos tenido que llevárnoslo a nuestras casas porque allí está claro que no es seguro”.

Tras uno de los últimos robos, el equipo arrancó un compromiso del anterior Gobierno para que se mejorase la seguridad con una puertas nuevas que no se han colocado. “Nos han llegado noticias de que las puertas están allí pero que nadie dio la orden de colocarlas”. Este robo, dentro de lo malo, no ha sido tan perjudicial como en otras ocasiones ya que ahora el equipo está de descanso y, pese a que los entrenamientos van a comenzar en breve, no van a competir hasta el mes de septiembre, por lo que han tenido tiempo para pedir nuevas equipaciones. Eso, sin embargo, supuso un problema cuando se las llevaron en plena temporada.