Salvador García ‘Pitu’ pregonó por sevillanas la 177 Feria de Primavera

Lleno absoluto en el Patio del Pozo para disfrutar del magnífico Pregón de la Feria que ofreció el cantante puertorrealeño, Salvador García ‘Pitu’. Fue su inseparable amigo, Pedro Campos Quintana, quien aparcó unos segundos su guitarra para presentar al pregonero. Una persona a la que conoce desde que era prácticamente un niño, desde que tímidamente llegó al coro Semilla Rociera, cuando aún se estaba formando, para hacer una prueba.

Empezaba ahí una amistad que hoy perdura. Tras recordar anécdotas vividas juntos, Pedro Campos cogía la guitarra para entonar los primeros acordes de la noche. Sonidos de un fandango que el pregonero regaló a la Feria de Primavera, antes de arrancarse por sevillanas, el hilo conductor de todo su pregón.

Comenzaba Pitu el decimosegundo Pregón de la Feria, organizado por la Peña 5x5, dedicándoselo a Maritere Quintana, que recientemente nos dejaba. Dirigiéndose a ella dijo: “Maritere no te has ido. Necesitaría un pregón entero para ti sola. Fuiste algo más que la directora de mi coro, Semilla Rociera, una madre para todos nosotros, que estuviste conmigo en todos los buenos y malos momentos. Una fuente de sabiduría de la que yo siempre bebí, que me educó la voz y me ayudó a ser todo lo que soy”. Muy emocionado, Pitu miró al cielo, dirigiéndose a las “marismas eternas, donde San Pedro te habrá nombrado hija adoptiva del cielo”, dijo antes de que junto a su coro, también muy emocionado, continuase por sevillanas, para dedicarle una sevillana.

Era la primera vez que Pitu se enfrentaba a un pregón, su primera vez ante el atril. El cantante se envalentonó y además de cantar, recitó. “Cómo pregono yo a la feria mía, si ya te han dicho de todo con categoría. Orgulloso yo me siento de la gente de mi tierra y lo hago a mi modo, a mi forma y a mi manera”, decía Pitu, antes de seguir con más sevillanas.

Salvador no estuvo. Se rodeó de la gente que le quiere, la que le acompaña en sus noches de actuaciones y de aquellos amigos que le ha regalado la música en escenarios como el del programa Yo soy del Sur, contando con la participación del grupo “Somos del Sur”. A ellos se sumó la bailaora Rocío Campos, que ofreció una actuación junto a un caballo, y algunos de los grupos de la escuela que dirige también derrocharon arte sobre el escenario. La noche aguardaba muchas sorpresas y una de ellas llegó de la mano del mítico grupo ‘Brumas’, a los que Pitu invitó para recordar uno de los grandes clásicos de la Sevillana, Amapola, que el pregonero interpretó junto a ellos.

Un excelente pregón que Pitu continuaba interpretando ‘A la voz de Almonte’, uno de los temas que le han catapultado a la primera línea de los intérpretes de sevillanas, antes de lanzar un mensaje de defensa del certamen de elección de damas y caballeros, a quienes invitaba a bailar para cerrar el pregón de la feria, también por sevillanas.

Tras el pregón, la Peña 5x5 entregó un recuerdo al pregonero y arrancó el acto de homenaje que la entidad había programado para reconocer la trayectoria de Maritere Quintana. Un reconocimiento que, desafortunadamente, se tuvo que hacer a título póstumo. Fueron sus hijos (Pedro, Rocío, Antonio Eduardo y Salvador campos Quintana) los que recibieron este reconocimiento en su nombre. Uno de ellos, Pedro Campos, dio lectura a un manuscrito que Maritere tenía preparado para agradecer el reconocimiento, en uno de los momentos más emotivos de la noche.