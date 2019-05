“Será un pregón a mi forma, con mi gente”

Mucho antes de que alcanzase el reconocimiento de toda Andalucía en el programa de televisión Yo soy del Sur, Salvador García ‘Pitu’ era más que conocido en Puerto Real, por su participación en el coro Semilla Rociera. Era prácticamente un niño cuando participó en el nacimiento del coro. Ni tan siquiera había probado suerte en el mundo del carnaval, donde también se recorrió gran parte de Andalucía, con la comparsa de Los Carapapas.

Por lo tanto, Pitu no es ajeno a los escenarios. No les tiene miedo, sí respeto. O eso creía él hasta que una llamada de la Peña Cultural y Recreativa 5x5, que organiza el pregón, le pedía que fuese el pregonero de la Feria de la Primavera. “¿Qué queréis que cante en el pregón?” preguntó él. Pero no. “Me pidieron que diese yo el pregón y entonces ya la cosa cambiaba. Eso sí me daba miedo porque yo puedo estar casi preparado para cantar, pero para pregonar...”, explica Pitu a este periódico, una horas antes de que se produzca su bautizo en el atril.

Mientras explica ese momento, mira de reojo el Patio del Pozo de Las Canteras. Es un escenario inusual, que sólo una vez al año se engalana para dar el pistoletazo de salida a la Feria de Primavera. Por él han pasado personas como Yoli Vadillo, Ramón Muñoz, Charo Lebrero, Fernando Carmona, Ana del Corral, o su hermano de corazón, Pedro Campos, uno de los primeros. “Todo el mundo me dice que cada año el listón del pregón se pone más alto. Me lo dicen en la Peña, la gente por la calle y el otro día también me lo comentó el alcalde. Yo me alegro mucho de que así sea, de que le feria siga creciendo, pero se crean unas expectativas en mi que, la verdad, dan un poquito de vértigo”.

Su pregón, que arrancará el sábado a las 21:00 horas, será “a mi forma, con la gente que quiero y que me quiere”, dice Pitu. Pedro Campos será su presentador, “quien mejor que él que me conoce como nadie, no tenía dudas”. Le acompañará su coro, Semilla Rociera, algunos de sus compañeros de Yo soy del Sur -el grupo Somos del Sur-, y el ya histórico grupo de sevillanas, Brumas. Contará también con el grupo de baile que dirige Rocío Campos, y con una “sorpresa muy chula que le va a gustar mucho a la gente”.

Para Pitu y los suyos será una noche emotiva, especialmente cual la Peña 5x5 rinda homenaje a Maritere Quintana. “Estamos todos muy afectados, especialmente sus hijos, los Campos Quintana, que me van a acompañar en el pregón porque saben que esto es lo que ella hubiese querido. Siempre lo decía, que con ella fuera las penas”, dice Pitu emocionado.

Él también se acordará en su pregón de la persona que le dio la posibilidad de iniciar su trayectoria en la música, de la creadora del Coro Semilla Rociera: el sitio donde Pitu encontró una nueva familia y donde creó la suya propia. Familia que ahora acaba de crecer y a quienes también irá dedicado su primer pregón.