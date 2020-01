Salud da marcha atrás y recupera la tercera cama hospitalaria en el Hospital de Puerto Real

Apenas un mes ha durado la nueva política de la Delegación Territorial de Salud y Familia de eliminar la tercera cama hospitalaria en el Hospìtal Clínico Universitario. El colapso que esta semana ha sufrido el centro se acabó resolviendo en la tarde del pasado martes devolviendo la tercera cama a seis habitaciones. Al día siguiente, el miércoles 22, se abrieron el resto.

El escenario de la jornada del martes en el servicio de urgencias del Clínico fue el siguiente: la sala de Observación Camas, llena; Observación Sillones, al completo; y la sala de Preingreso –pacientes ya ingresados a la espera de cama- también sin un hueco libre.

Personal sanitario del servicio de Urgencias ha asegurado a este periódico que “había 16 pacientes que no sabíamos que hacer con ellos porque no había sitio en ninguna parte”. Tal es así, que se dieron casos insólitos. Pacientes ya ingresados, sin cama, que se marcharon a casa a esperar que hubiese disponibilidad para no seguir en una silla de urgencias. Fueron, en cualquier caso, personas con patologías no graves en las que no existía riesgo si abandonaban el hospital. De hecho, algunos de estos pacientes pidieron ellos mismos esperar en casa y evitar así los casos que estaban escuchando en la sala de espera, de pacientes que estuvieron más de 24 horas esperando cama, sentados en una silla. También hubo quien se fue a casa por consejo médico, con el compromiso de llamarle por teléfono cuando hubiese opción de ingreso.

Escenarios similares se vivían en otros servicios del Hospital, como en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) donde tenían a pacientes ya dados de alta, esperando a pasar a planta sin posibilidad de hacerlo por falta de camas.

Ante esta situación, y teniendo en cuenta que las camas que se habilitaron en el Hospital de San Carlos (San Frenando) también estaban todas ocupadas, y que, además, se trata de una planta en la que solo se pueden derivar pacientes de Medicina Interna, se optó por abrir la tercera cama. Concretamente, en la tarde del martes, se habilitaron seis, una por cada control de enfermería.

Al día siguiente, el miércoles 22, la situación empeoró. Hasta cuarenta personas había en urgencias pendientes de ingreso. “El problema no es que vengan más pacientes, es que vienen peor y con necesidades de ingreso debido a la época de gripe o neumonías, principalmente”, dicen trabajadores de Urgencias. Así las cosas, la decisión que se tomó para solucionar el colapso es acabar abriendo todas las camas que se eliminaron a mediados de diciembre, y dando la razón a los sindicatos que criticaron esta medida.

Las denuncias de sindicatos como Comisiones Obreras se centraron principalmente en lo que ahora ha sucedido, en “eliminar camas durante un período de alta frecuentación cuando, año tras año, se producen graves colapsos en urgencias y esperas de más de doce horas de pacientes”, decía entonces el sindicato.

Aunque en Comisiones ven acertada la desaparición de la tercera cama en las habitaciones del hospital y consideran que es “muy positivo” para la calidad asistencial del paciente, criticaron que lo “inoportuno del momento”, y el tiempo, apenas un mes, les ha dado la razón.