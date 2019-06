Las Canteras califica de "fracaso" la accesibilidad en la Feria de la Villa

Hace dos años, cuando Puerto Real celebra el 175 aniversario de la Feria de Primavera, la Asociación de personas con diversidad funcional ‘Las Canteras’ también celebraba un importante hito: “La Feria de Puerto Real accesible al 100%”, publicaba la entidad en su página web.

Pero ese logro, que se mantuvo también el pasado año, ha sufrido un “importante retroceso” en la edición que acaba de finalizar. Según ha denunciado la entidad en un comunicado la mayor parte de las casetas instaladas en el recinto ferial no cumplían la normativa obligatoria.

Después de que la comisión de accesibilidad de la Asociación hiciese el habitual recorrido por todas las casetas, comprobaron los incumplimientos sobre todo lo en lo referente a los servicios adaptados. “Ha sido un rotundo fracaso”, dicen.

De las 20 casetas que se instalaron durante la pasada feria, once de ellas no tenían servicio adaptado. Otra de ellas, aunque tenía el aseo adaptado no era posible acceder a él ya que el acceso era “de arena suelta y lo hacía impracticable”. También detectaron que otra de las casetas que se instalaron no sólo no tenía baño para personas con movilidad reducida sino que un escalón impedía el acceso a la propia caseta.

Por el contrario, nueve casetas sí habían facilitado el acceso a los baños para personas con discapacidad, destacando positivamente la Caseta Municipal y la caseta de Equo, que además de baño contaron con un tramo de barra accesible. La Asociación recuerda que se envió a todos los caseteros que se instalaron en el recinto ferial un escrito con las normas que regulan la accesibilidad y que también recogen las bases para la instalación de casetas en la Feria de Puerto Real.