Puerto Real cierra la 177 edición de su Feria

Con una función de fuegos artificiales se cerraba la Feria de Primavera en Puerto Real. El lunes de feria se despedía la 177 edición de la principal fiesta de la Villa, en el recinto ferial de Las Canteras. Era jornada festiva local en la ciudad, lunes de resaca que en Puerto Real se vivió como uno de los días grandes, con la celebración del Día de la Mujer.

Por ello, grupos de amigas, familiares y asociaciones, se dieron cita en el recinto ferial para despedir la fiesta. Muchos vestidos de flamenca y, sobre todo, muchas ganas de bailar sevillanas y de pasarlo bien, de quienes apuraban hasta el último día para pasear por el ferial.

undefined La Peña 5x5 ofreció el tradicional almuerzo a los mayores residentes en Joaquina de Vedruna

También tuvieron este día un protagonismo especial los mayores de la Residencia de ancianos Joaquina de Vedruna. Los taxistas de la localidad volvían a colaborar recogiendo a los mayores en la residencia y llevándolos hasta la feria tras un sonoro paseo por la ciudad. Una vez en la feria, la Peña Cinco x Cinco volvía a agasajar con un almuerzo a “aquellos mayores que tienen posibilidad de desplazarse y que tienen mayor movilidad”. Estuvieron acompañados de Protección Civil, trabajadores del centro, religiosas de la congregación y las Damas y Caballeros de la Feria. Tras la comida, la fiesta se animó gracias a la participación de Bahía Azul, que animó a algunos mayores a bailar pasodobles junto a las damas y caballeros de la feria 2019.

En el resto de casetas de la Feria se repetía el ambiente de estos días, aunque con una menor afluencia que en la jornada del domingo, el día en el que la Feria de Puerto Real registró la mayor afluencia de público durante el día. La Caseta de la Peña Flamenca Canalejas de Puerto Real era una de las más ambientadas en la última jornada de celebración, gracias a la actuación del cuadro flamenco que dirige Yoli Vadillo. También la Peña ‘Tal Como Somos’ mantuvo el lleno absoluto que ha registrado durante todos los días de feria, tato durante las horas de los almuerzos y las cenas como en los bailes de sobremesa.

Ha sido precisamente esta caseta, ‘Tal Como somos’, la que además de ganar el concurso de exornos, ha obtenido el premio a la “Caseta más Saludable” que otorga la concejalía de Salud y Consumo del Ayuntamiento, tras pasar visita a todas las casetas instaladas en el Recinto Ferial.

Se cerraba este lunes los días grandes la Feria de Primavera 2019, tras un fin de semana en el que el caballo tuvo todo el protagonismo con la celebración del programa ecuestre que se celebró en el Patio Negro de Las Canteras, con las exhibiciones y espectáculos, y con el paseo de caballos y enganches por las calles del recinto ferial, que ofrecieron una preciosa imagen del real, completamente lleno.

También se cierra la feria de la Villa sin incidentes destacados según ha confirmado a este periódico la Policía Local de Puerto Real. Al margen de los habituales incidentes aislados que se dan cuando se mezcla el alcohol y las aglomeraciones de gente, no se destacaron problemas de relevancia y la fiesta en el real sigue manteniendo su condición de feria segura. Habrá que esperar unos días para que los caseteros instalados este año hagan un balance real de los resultados que han obtenido este año.

Para cerrar la fiesta, una función de fuegos artificiales, que arrancaba a las once de la noche, ponía el broche final a seis días de celebración. Finalmente, el Ayuntamiento no utilizó pirotecnia silenciosa tal y como se había acirdado tras una propuesta de asociaciones de la ciudad para que evitar problemas a animales y personas con alta sensibilidad auditiva. Si lo hizo, no se apreció la diferencia.