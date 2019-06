Amaya cierra su discurso de investidura con una "cita de El Quijote", que Cervantes no escribió

La intervención de la socialista, Elena Amaya, tras su investidura como alcaldesa de Puerto Real gracias a un pacto con los andalucistas de AxSí, se ha cerrado con un patinazo literario. Amaya anunció que cerraría su intervención citando al célebre Miguel de Cervantes, con un texto de El Quijote.

Pero Amaya comenzó a leer un fragmento que no aparece en la obra y ni tan siquiera fue escrito por Cervantes. El texto aparece en una imagen muy compartida en redes sociales y whatsapp, junto a la silueta de Quijote y Sancho, pero no forma parte de la inmortal obra de la literatura española. De hecho, se ha considerado "el texto más famoso que Cervantes no escribió".

De la pluma de Cervantes nunca salió lo que leyó Amaya: "Hoy es el día más hermoso de nuestra vida, querido Sancho; los obstáculos más grandes, nuestras propias indecisiones; nuestro enemigo más fuerte, el miedo al poderoso y a nosotros mismos; la cosa más fácil, equivocarnos; la más destructiva, la mentira y el egoísmo; la peor derrota, el desaliento; los defectos más peligrosos, la soberbia y el rencor; las sensaciones más gratas, la buena conciencia, el esfuerzo para ser mejores sin ser perfectos y sobre todo, la disposición para hacer el bien y combatir la injusticia donde quiera que estén".

Elena Amaya no es la primera política que protagoniza un patizano con este mismo texto. Ya fue compartido por María Dolores de Cospedal (PP) cuando quiso agradecer en Twitter los apoyos que había recibido de la militancia del Partido popular en el proceso de primarias para liderar el partido. Poco después pidió disculpas por el error, diciendo que se lo había enviado un amigo por whatsapp y le gustó lo que decía.

Igual de grave fue el caso de Begoña Villacís, concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, que lo utilizó durante un pleno para celebrar el Día del libro. Así, Elena Amaya no solo pasó por alto la obra de Miguel de Cervantes, también obvió estos dos casos muy mediáticos y que, al igual que el falso texto, también corrieron como la pólvora a través de internet.