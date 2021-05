Toda la planta de Airbus Puerto Real secunda la huelga desconvocada

La huelga convocada por el Comité Interempresas de Airbus España para este viernes y que fue desconvocada el jueves, se llevó adelante finalmente tras la presión del sindicato CGT que la calificó de “éxito”. El 100% de la plantilla de la factoría de El Trocadero y su industria auxiliar secundó la convocatoria. “Solo entraron, a primera hora, el comité de dirección, los servicios médicos y la seguridad de la planta”, aseguró a este periódico el delegado sindical de CGT en Airbus Puerto Real, Juan Antonio Guerrero.

De madrugada, un fuerte dispositivo policial acordonaba los alrededores de la factoría del Trocadero donde varios piquetes se establecieron para “informar del motivo de la huelga” a los pocos trabajadores que decidieron acudir. “La mayoría de ellos se quedaron en casa, ya nos lo comunicaron el jueves cuando acabó la asamblea de trabajadores en la que propusimos seguir adelante, pese a que el comité anunció que se suspendía la convocatoria, algo que nosotros no compartíamos y se ve que muchos trabajadores tampoco”, apunta Guerrero.

Sin embargo, otros empleados sí que optaron por acudir a su puesto de trabajo , pero “cuando vieron a la Policía y los piquetes se dieron la vuelta y tampoco entraron”. La imagen que presentaban los aparcamientos de la planta, totalmente vacíos, tanto en el interior como en el exterior, daban una señal clara de que la actividad se había parado por completo.

Aunque el inicio de la jornada se vivió sin incidentes de relevancia, sí que se montaron pequeñas barricadas con fuego, aunque en menor medida que en otras protestas que se han sucedido en los últimos meses en la puerta de la factoría.

Una vez pasada la hora punta de entrada, y aún con el dispositivo policial que permaneció en los alrededores prácticamente toda la mañana, se organizó una concentración en la puerta de la factoría. En ella participaron trabajadores de la industria auxiliar de Airbus Puerto Real, que se sumaban a la protesta contra el posible cierre de la factoría puertorrealeña tras el traslado de toda su actividad a la planta de El Puerto y a la de Getafe (Madrid), tal y como propone la empresa.

Ninguno de los que allí estaban contemplan esa opción porque están convencidos de que supondría una autentica sangría laboral. “Estoy segura de que si eso pasa la mayoría de nosotras vamos a la calle porque no van a querer mantener a dos plantillas de limpieza para una única planta”, decía enfadada una de las trabajadoras de este servicio que Airbus tiene subcontratado a una empresa externa. “¿Y qué va a pasar con la guardería, el comedor y con tanta gente que entra aquí a diario pero no tiene contrato con Airbus? ¿Alguien se va a acordar de ellos?”, se preguntaban.

Además de las auxiliares y algunos, muy pocos, empleados de la casa, también permanecieron quienes llevan ya un mes acampados frente a sede de la multinacional en el polígono de la Villa. “Esta noche hemos sido 35 personas y de aquí no nos vamos a ir hasta que no tengamos seguridad de que esta planta se mantendrá abierta, con carga de trabajo y con futuro”, decían.

Y es precisamente el futuro de la planta es lo que está en juego. El próximo martes se van a retomar las negociaciones del comité interempresas con la dirección de Airbus y en el sindicato CGT, que forman parte del comité, no saben muy bien por donde irán las conversaciones “después de saber que la propuesta de unir la actividad en un único polo industrial y cerrar Puerto Real ha partido de los sindicatos y del propio Gobierno”.

Por eso, el delegado del sindicato en Airbus Puerto Real dice no encontrar otra palabra que “traición” para definir los acontecimientos. “Me podía esperar que esa propuesta partiese de la empresa, incluso la hubiese visto lógica, pero que sea la parte social y el que se hace llamar el ‘Gobierno más progresista de la historia’ es algo que no deja de sorprenderme”. El sindicato deja claro que “nos van a encontrar de frente ante cualquier alternativa que implique el cierre de esta planta”.