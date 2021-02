El Puerto: El comité de Empresa de Ayuda a Domicilio denuncia anomalías en la vacunación de la plantilla

El comité de empresa del servicio de ayuda a domicilio y la unión local de Comisiones Obreras han denunciado "la falta de rigor y responsabilidad que se está teniendo con la plantilla de ayuda a domicilio de El Puerto de Santa María en la vacunación contra el Covid".

Así, señalan que desde un centro de salud de San Fernando se pusieron en contacto hace dos semanas con siete de las trabajadoras de la plantilla, para iniciar la vacunación. Transcurriendo ese período no fue hasta la tarde de este martes cuando de nuevo requirieron la presencia urgente de tres de ellas para la vacunación, sin tiempo previo para localizarlas, tanto que solo pudieron localizar a una de ellas. "Nos consta que toda esta urgencia fue motivada por el sobrante de tres dosis de la vacunación que se había producido con la inyecta a los mayores", señalan.

Desde el colectivo denuncian "la falta de información y la poca claridad del criterio que se está siguiendo con este colectivo a la hora de ser vacunadas. Nos hemos puesto en contacto tanto con la empresa como con la concejala del Área de Bienestar Social, Carmen Lara, y ninguna de las dos partes tiene respuesta alguna", lamentan.

"No entendemos cómo no pueden explicarnos que está pasando, cuando en otras poblaciones han llamado al colectivo al completo y han vacunado a todos los trabajadores a la vez y al mismo tiempo. Entendemos que los responsables de este servicio en El Puerto de Santa María deberían preocuparse de saber qué está sucediendo y dar una solución a esta situación, anormal e inconcebible y no solo mandar un listado, que no está siguiendo ningún criterio y olvidarse de qué pautas se llevarán a cabo sobre esa vacunación para estar sobre aviso", concluyen.