Prisión para el acusado del crimen machista de San Roque, que confiesa ante el juez

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Algeciras ha ordenado este martes, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional del detenido acusado de matar a su expareja sentimental, María Isabel M.M., en San Roque. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) han confirmado que el investigado, durante su declaración en sede judicial, ha reconocido los hechos.

Tras su declaración, el Ministerio Público ha solicitado su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por un presunto delito de asesinato, petición a la que se ha adherido la acusación particular.

Contra el detenido no constaban denuncias previas de la víctima, María Isabel M. M., de 37 años, cuyo sepelio tuvo lugar ayer en San Roque. Sí había denuncias de su ex mujer, que lo hizo en dos ocasiones. "Se veía venir y nadie me creía, nadie me escuchaba", aseguraba ayer entre lágrimas. "Era muy peligroso. Nadie me escuchó. Yo le puse dos denuncias. Una porque me empujó y amenazó de muerte y la otra porque me pegó en el colegio, delante de mi hija", explicaba, y sin embargo no se le puso orden de alejamiento.

Desde su detención la madrugada del pasado domingo el presunto autor ha permanecido en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil en Algeciras. Los agentes le detuvieron cuando trataba de lanzarse al vacío desde una planta alta en un hospital de la vecina localidad de Los Barrios, hasta la que se había desplazado.

El suceso tuvo lugar la madrugada del domingo en la vivienda de la urbanización La Alcaidesa de San Roque en la que residía la mujer. Según fuentes de la investigación, María Isabel fue abordada por su expareja cuando regresaba a su domicilio tras pasar todo el día fuera. Sus dos hijas menores, de 7 y 8 años, estaban con su padre, y su hijo mayor, un chico de 16, con el suyo en ese momento.

Tras el suceso, el ahora detenido llamó por teléfono a su hermano, que vive en Ceuta, para comunicarle que había acuchillado a su expareja, de la que se había separado hacía al menos dos meses, y que iba a suicidarse tirándose desde la sexta planta del hospital.

Fue la mujer del hermano del presunto autor del crimen quien alertó a la Guardia Civil, que desplazó sendas patrullas a la vivienda de la víctima, donde hallaron el cuerpo sin vida, y al citado hospital, donde localizaron y detuvieron al presunto autor.

Aunque María Isabel M. M. no había denunciado al detenido, a éste sí le constaban dos denuncias anteriores por violencia machista, según fuentes de la investigación. Había sido denunciado por dos de sus exparejas en el 2014 y en el 2017.

La víctima, por su parte, había denunciado a otras dos parejas anteriores por violencia de género, los padres de sus tres hijos, si bien ambas estaban también inactivas.