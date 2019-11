La Policía recuerda las pautas para evitar fraudes ‘online’ durante el Black Friday

La Policía Nacional recuerda que la mejor manera para evitar ser víctima de fraudes y estafas cibernéticas durante los días de Black Friday es hacer uso del sentido común y mostrar especial atención a las seis premisas claves que permitirán realizar compras seguras en la red. Los expertos en fraudes y estafas cibernéticas de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional avisan de que los ciberdelincuentes aprovechan estos eventos, en los que se incrementan las compras y transferencias virtuales, para intentar engañar a sus víctimas potenciales. Para evitar los cargos fraudulentos, la suplantación de identidad, la reconducción a una página web falsa o la remisión masiva de mensajes con ofertas irreales, entre otras muchas estafas, los especialistas proponen estas cinco pautas que sirven como protección en cualquier tipo de transacción: en primer lugar no introducir su número de tarjeta en páginas web de dudosa confianza, utilizar siempre su sentido común y, en caso de duda, no realice la transacción. En segundo lugar asegurarse de que sea un sitio seguro. Para ello, hay que comprobar que aparece el icono de un candado en la barra de direcciones de su navegador; en tercero lugar conviene verificar regularmente que los cargos recibidos en su cuenta bancaria se corresponden con las compras realizadas; utilizar plataformas intermedias de pago, con tarjetas prepago o con saldo reducido; en quinto lugar siempre que sea posible, establezca una doble comprobación para aprobar la transacción; y por último conservar siempre el ticket o justificante de la transacción de cualquier tipo de compra para poder realizar las reclamaciones correspondientes en caso de productos defectuosos o que no respondan a lo esperado.