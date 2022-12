Plena inclusión, corazón total

Todos tenemos derecho a un proyecto de vida. En Afanas Jerez lo creen desde que nació la asociación, allá por 1964. Casi 60 años luchando por la defensa de la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad intelectual, facilitando los apoyos centrados en cada persona y familia, para que desarrollen su proyecto vital en igualdad de condiciones, en un contexto de derechos e inclusión social.

Con nuevos proyectos siempre en la cabeza, ahora están inmersos en la creación de aulas de formación y de informática, y en potenciar además la integración laboral. "El acceso a las clases será no sólo a nuestros usuarios, sino también a las personas con discapacidad de todo Jerez, para que se formen por ejemplo en oposiciones u otras cuestiones", cuenta la presidenta de Afanas Jerez, Eugenia García Mateos, que hace de guía, junto a otros miembros, en una ruta por las instalaciones.

Durante el recorrido, algunos de los usuarios se acercan, saludan, y muestran los trabajos que están elaborando. Hace un gran día, soleado. Un grupo juega a la petanca en un espacio que se ciñe a lo que exige la Federación Española de Petanca para poder desarrollar competiciones oficiales.

"Estamos muy ilusionados con el proyecto de cambio en el que estamos inmersos, con las aulas, la integración laboral... Como ejemplo, un usuario nuestro acaba de ser contratado por Bricodepot. Además, a las personas que son contratadas por empresas externas las apoyamos y asesoramos en todo. También pertenecemos al Xerez Genuine, fruto de la colaboración del Xerez Deportivo FC y Afanas Jerez, con una liga que llegará a toda Andalucía", añade Eugenia.

Entre las iniciativas, se está ultimando un huerto con corazón, delineado por vallas procedentes de palés, que son cedidos por una empresa, y que se elaboran en el enorme y acogedor taller de carpintería, en el que se pueden observar muchos de los trabajos que allí se realizan, como unas preciosas casas de pájaros que han elaborado para el Pinar de Puerto Real. Ya tienen más peticiones de otras entidades.

Un huerto ecológico "que parte de la capacidad de la persona y nunca de su deficiencia, que tiene una doble función. Por un lado, la terapéutica, ya que estimula la movilidad, la capacidad de atención y la voluntad por mejorar, así como favorecer los hábitos alimenticios con el posterior uso de los productos del huerto. Por otro lado, orientación laboral, ya que es una herramienta para adquirir conocimientos específicos de horticultura, fomentar la responsabilidad hacia la tarea y favorecer el trabajo autónomo".

Junto a Afanas se ubica el colegio de Educación Especial Ntra. Sra. de la Merced de Jerez, centro con el que colaboran también en las tareas de su huerto. "Estamos trabajando con ellos para que cuando los alumnos acaben en este centro, a los 18 años, tengan en Afanas Jerez un lugar en el que continuar. Estamos en ello", añade la presidenta.

Eugenia nació dos años antes de que se fundara la asociación. Tiene una hermana melliza con discapacidad. "Hemos ido creciendo mucho a lo largo de estas décadas, mejorando en instalaciones, proyectos... Cuando cumplimos 50 editamos un libro precioso, con muchas imágenes, que retrata muy bien lo que hemos vivido. Hay detrás mucha gente que ha trabajado por la asociación, la verdad". Lleva dos años como presidenta, aunque tiene relación con Afanas Jerez desde los comienzos. "Llevo 40 años como empresaria y tenía esa inquietud por capitanear esta nueva etapa de la asociación. Vi que había llegado el momento y acepté. Yo he vivido la discapacidad desde muy cerca por mi hermana. Hubo un tiempo, cuando éramos adolescentes, que había mucho rechazo social. Cada uno tiene que decidir su destino, en la medida de sus capacidades, y si no es eso, pues lo que le gusta comer, por ejemplo. Eso, antes... no tenían voz ni voto. Nosotros hemos sido una familia muy cohesionada y Pilar (mi hermana) venía con nosotros a todos sitios. Siempre hemos estado muy pendientes. Ella es feliz".

Los usuarios de Afanas Jerez van desde los 16 años en adelante. "A este respecto, otra de las ideas es interactuar con otros centros normalizados en los que hay personas con discapacidad, pero que cuando acaban el colegio ya no tienen donde estar. Les ofreceríamos una cartera de servicios, de ocio, formación, etc., para que venga aquí".

Afanas Jerez funciona exclusivamente con los recursos de la Administración, para usuarios de toda la provincia. Afanas Jerez se distribuye en la residencia de grandes afectados 'Vistahermosa', así como la unidad de día, ubicadas ambas en Pinosolete; la residencia de adultos 'María Dacia', el centro de día ocupacional Copad y el centro especial de empleo que es la lavandería, integrado por personas que están en nómina, así como del centro ocupacional. "Hay mucha demanda, porque la población de discapacitados se está haciendo cada vez más mayor", recuerda Eugenia.

Unas instalaciones adaptadas en su totalidad, también con pistas deportivas, "en las que queremos que el usuario se sienta muy a gusto, como lo estaríamos nosotros. Quiero para ellos lo que quisiera para mí. Nosotros perseguimos su plena inclusión total, por eso abrimos las puertas, para que la gente venga aquí y sepa lo que ofrecemos. Y ellos siempre están fuera, se mueven mucho, con numerosas actividades de ocio".

Afanas Jerez cuenta también con un grupo de autogestores que buscan promover la autogestión y la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual, así como fomentar la motivación para que cada miembro disponga de su propio espacio para expresarse y manifestar sus necesidades, opiniones y deseos.

Además, en su cartera de servicios está la fundación tutelar sin ánimo de lucro que asume la tutela de las personas con discapacidad intelectual en situación de desamparo familiar o que, teniendo familia, ésta no reúne las condiciones idóneas para asumir la tutela.

"Insistimos en la integración total, es en lo que más hincapié hacemos. Pertenecemos a Plena Inclusión, la asociación que engloba a todas las asociaciones de España. El objetivo es ser visibles y normalizar que una persona con discapacidad tenga pleno derecho en todas la actividades de la sociedad. Hemos fomentado también las redes sociales, la página web, etc. Queremos dar la imagen real de lo que somos. Es verdad que Afanas Jerez tiene una solera en la ciudad después de tantos años, pero era necesaria la renovación de esa imagen. Hacer ver que somos una opción muy válida y con muchas ganas y energía para las personas con discapacidad que quieran entrar. Tenemos un personal con muchas ganas e ilusión", subraya.

Eugenia reconoce que la sociedad "está cada vez más sensibilizada. De hecho, se está trabajando mucho porque la visibilidad es lo más importante. Una sociedad normaliza cuando ve y comprende. Hacemos muchas salidas a exposiciones u otras actividades, y estamos colaborando ahora por ejemplo con Madre Coraje, a través de un grupo de usuarios, que van a echar una mano. Todo esto de unos años para acá ha cambiado, sobre todo, la visibilidad de la discapacidad. Ellos son personas de pleno derecho total".

Desde Afanas Jerez también hay un gran respaldo a las familias a través de un servicio de acompañamiento a las familias de personas con discapacidad intelectual en su proyecto de vida, así como numerosas actividades y excursiones. Atendiendo a las sugerencias que provienen de las propias familias, el personal técnico asignado al servicio elabora un programa inicial, que posteriormente se consensua con información, orientación, formación, asesoría, promoción de la participación en la asociación y apoyo emocional.

En el centro Copad se vive ya la Navidad. Una de las salas está llena de objetos navideños que hacen los propios usuarios en los talleres de manualidades, que luego se venden en mercadillos. Y llega el final del recorrido. Toca hacerse la foto da familia. Algunos usuarios están fuera, pero los que sí están acceden rápidamente y con alegría. "Sí, eso, con la alcaldesa", renombra a Eugenia uno de los chicos del centro entre bromas. Inevitablemente, este 'nuevo cargo' ya será durante un buen rato el flamante 'mote' de la presidenta, que lleva con mucho humor. "¡Una sonrisaaaaaa! Ahí estamos". Clic.