Partidos de tenis y pádel para ayudar a Ucrania

La teniente de alcalde y delegada de Cooperación Internacional, Cándida Verdier; el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado; y los gerentes del Club de Tenis La Barrosa, Antonio Díaz y Oliver Günther, han presentado el evento solidario de Ayuda a Ucrania, que el Club de Tenis La Barrosa organiza el sábado 2 de abril. Un evento, que se desarrollará en horario de 17.00 a 20.00 horas.

En este sentido, con el objetivo de recaudar fondos para destinarlos a las familias ucranianas, a través de Cruz Roja, se llevarán a cabo mixing de deportes como tenis, pádel, así como fitness y juegos de mesa. Así, está prevista la organización de partidos de pádel y tenis en una docena de pistas, que estarán controlados por los responsables responsables del club, juegos para niños también en pistas de tenis y pádel, y para aquellos que no sepan jugar tenis o pádel se llevará a cabo en la zona fitness una máster class de fitness.

De esta forma, se abre el club a todas aquellas personas que quieran apoyar esta iniciativa, ya que cada participante deberá aportar un donativo social a la causa por Ucrania. Así pues, el donativo será de 10 euros por persona y de 20 euros por familia. Por otro lado, durante el horario de 17.00 a 20.00 horas el 20 por ciento de lo recaudado en el restaurante del Club también se destinará para su envío a Cruz Roja, con el objetivo de ayudar al pueblo ucraniano.

“Cuando comenzó la guerra, se pusieron en marcha distintas iniciativas ciudadanas para recoger alimentos o medicamentos para enviar a Ucrania, pero le pusimos en conocimiento de que la mejor manera sería a través de ayudas económicas, para que Cruz Roja y Cáritas, ONG a pie de guerra, puedan adquirir los productos que necesitan las familias ucranianas”, ha expresado Cándida Verdier, quien ha añadido que, “en ese afán de colaborar, desde el Club de Tenis La Barrosa han tenido la magnífica idea de poner en marcha esta jornada deportiva el próximo 2 de abril, de cara a recaudar para Cruz Roja”. “Agradecer estas iniciativas con las que colaboramos en la medida de nuestras posibilidades y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que pueda participar en esta iniciativa solidaria”, ha manifestado la delegada de Cooperación Internacional.

Por su parte, Oliver Günther ha recordado que “mis abuelos en Alemania me contaban cuando sonaban las sirenas y caían las bombas durante la Segunda Guerra Mundial y años después volver a pensar en estas familias que están siendo atacadas me da mucha pena”. “Por eso, inicialmente pensé en ir a Ucrania a ayudar a las familias y traer a refugiados, pero pensando bien cómo podíamos ayudarles hemos organizado esta jornada solidaria de la mano del Ayuntamiento y Cruz Roja”, ha comentado el gerente del Club de Tenis La Barrosa, quien ha animado a la ciudadanía a participar. “Como me acogieron y me han tratado en Chiclana, donde nunca he tenido problemas, quiero que también venga gente de Ucrania y pueda ser tratada igual que a mi”, ha manifestado.

Finalmente, Antonio Díaz ha indicado que “pensando bien cuál era la fórmula más efectiva para colaborar en esta guerra, vimos que ir a Ucrania era una aventura y que la mejor forma era precisamente colaborar con una entidad como Cruz Roja, en este caso, con la organización de este evento”. “Agradecer la predisposición del Gobierno municipal y confiar en que podamos aportar nuestra gotita y se vea reflejada en la sociedad”, ha incidido.