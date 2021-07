El consejo de Participación Ciudadana ‘Bahía de Cádiz, Jerez y Costa Noroeste’ traslada a la Junta la demanda de nuevos centros de salud

Los representantes del Consejo Comarcal de Participación Ciudadana de la Bahía de Cádiz, Jerez y Costa Noroeste se han reunido con la delegada territorial de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Isabel Paredes, a quien han reclamado la necesidad de establecer nuevos centros de salud en diferentes municipios. El consejo daba traslado de unas demandas sociales que en determinadas poblaciones como Chipiona, Rota o El Puerto de Santa María han motivado la constitución de plataformas ciudadanas o son una demanda constante de colectivos vecinales.

La delegada de Desarrollo Democrático de Diputación, Lucía Trujillo –como responsable del servicio de Participación Ciudadana que promovió la constitución de los consejos comarcales- ejerció de mediadora para celebrar este encuentro personal entre Isabel Paredes, el personal técnico de la Junta y los representantes del consejo de la Bahía de Cádiz, Jerez y Costa Noroeste.

La necesidad de un nuevo centro de salud en Rota; la creación de un centro de salud en La Cucarela, en Chiclana, que permita aliviar la saturación del actual servicio existente en La Banda; la necesidad de volver a adjudicar las obras que resuelvan la construcción del centro de Camposoto en San Fernando; la apertura del centro de salud ‘Ángel Salvatierra’ de El Puerto de Santa María; o la ampliación de personal médico en Chipiona y la dotación de una ambulancia permanente para este municipio, fueron algunas de las cuestiones abordadas en la reunión.

Isabel Paredes aportó la información particular sobre los asuntos planteados, “si bien faltó concreción en los plazos”, según ha manifestado el presidente del consejo comarcal Enrique Valle. El titular de este órgano expuso que “en el caso del centro de salud de El Puerto sus obras concluyeron hace 28 meses y aún no hay una fecha cierta sobre su fecha de apertura”. En relación a dicho centro, tras la terminación de la obra civil quedaron pendientes varias intervenciones: en primera instancia la urbanización de calles aledañas y posteriormente la licitación –por lotes- del equipamiento, así como el suministro eléctrico.

En el encuentro también intervino la delegada municipal de Participación Ciudadana de Chipiona, e integrante del consejo comarcal, Isabel María Fernández.