Paredes de cristal... ahumado

En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Cádiz hay una pestaña que se llama 'Paredes de Cristal'. Ahí, entre otras cosas, se puede acceder a la información, por ejemplo, sobre el sueldo del alcalde y a quién dona parte de éste. Pues bien, lo último que sabemos de él es que en mayo de 2018 entregó a la asociación Afedu, familiares de enfermos de patología dual, 2.630 euros. Hace casi dos años. De concejales como Lola Cazalilla no sabemos ni su fecha de nacimiento y en los últimos meses de 2019, última información, se dice que no cobró absolutamente nada. Las últimas adjudicaciones a empresas que se han publicado en el portal datan de 2015.

En el portal de Chiclana si uno quiere acceder a la información sobre contratación tiene que copiar y pegar un link. Es decir, el portal no ofrece propiamente esa información. No es de acceso directo. Ni Cádiz ni Chiclana incumplen la ley de 2013 de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, pero no se alcanza los niveles de entusiasmo que impregnó a los ayuntamientos tras las elecciones de 2015 en los que se prometió que el ciudadano podría conocerlo todo sobre sus ayuntamiento de manera sencilla y rápida.

Como Cádiz, Chiclana sólo cumple con 87 de los 162 indicadores que Dyntra, plataforma colaborativa que trabaja en la medición y gestión de gobiernos, utiliza para conocer el nivel de transparencia de una administración. Esto sitúa los portales de Cádiz y Chiclana en el puesto 111 de los ayuntamientos de toda España. Y esto quiere decir que no son de los peores de la provincia porque sólo tres ayuntamientos, La Línea, Barbate y Los Barrios, se encuentran entre los cien primeros y sólo seis aprueban, es decir, cumplen, al menos la mitad de los requisitos. Cádiz y Chiclana están, con Jerez, entre los que aprueban.

La Línea, de hecho, está entre los cinco primeros de España en el quinto de transparencia y lleva su puesto en el índice Dyntra a gala en su propia página. Los primeros son los de Pozoblanco y Fuengirola, que además de portal de transparencia, tienen portal de participación. En cualquier caso, el portal de La Línea es un modelo a seguir. Es fácil navegar por él y la información es muy accesible. Nada más abrirlo se informa del gasto municipal por habitante, que es de 803 euros, y los ingresos fiscales por habitante, que son 380 euros. La agenda del gobierno municipal está actualizada, al igual que, por ejemplo, el gasto en campañas publicitarias institucionales, que es de 11.458 euros.

Nada de esto es sencillo de encontrar en el portal de Jerez, que, con sólo 82 de los 162 indicadores, está aún peor situado que Cádiz, en el puesto 132. Por ejemplo, el último dato en el gráfico de la deuda viva es del año 2015, aunque buscando otras pestañas se puede acceder a esta información a diciembre de 2018 de manera algo más pormenorizada e incluso informarse de que el capital vivo pendiente de amortización de este Ayuntamiento con los bancos es de 73 millones. Igualmente, el gráfico de endeudamiento por habitante se actualizó por última vez en 2014. Los convenios, contratos y subvenciones sí están actualizados. En otro índice, el Índice de Transparencia de Ayuntamientos, realizado en 2017, Jerez obtuvo la máxima puntuación.

Puerto Real es un ayuntamiento que presentó su portal de transparencia en 2017. El índice Dyntra no lo tiene bien conceptuado y lo sitúa en el puesto 474. No es para menos contando con que en el organigrama sigue figurando como alcalde el anterior, prueba de en qué ha caído este portal de transparencia. Todos los datos son de 2017, es decir, el de la fecha en que se abrió.

San Fernando ha participado en el mismo estudio que Jerez, el Índice de Transparencia, sin obtener tan buenos resultados como Jerez. Quedó clasificado en el puesto 103 de los 110 ayuntamientos estudiados con una puntuación de 61 sobre cien. Resultó antepenúltimo en información sobre la corporación municipal y mejoró algo (puesto 76) en transparencia económica. Pero lo cierto es que San Fernando no sale muy bien parado en transparencia.

En la Costa Noroeste, Sanlúcar es uno de los pueblos peor valorados en Dyntra, ya que sólo cumple cuatro de los indicadores. En este caso es Dyntra quien no tiene actualizados sus datos, ya que no figura portal de transparencia y Sanlúcar sí lo tiene y en él figuran la declaración de IRPF, declaración de bienes y registro de actividades de todos los miembros de la Corporación, por lo que es posible saber que en el ejercicio de 2018 al alcalde, Víctor Mora, le salió a devolver 1.161 euros. En el apartado de Economía el informe de estabilidad remite a los presupuestos de 2016 y lo que se ofrece es una copia del informe de intervención, por lo que la información no está digitalizada, simplemente almacenada, com o ocurre en la mayoría de los portales de los ayuntamientos, que no utilizan el lenguaje visual ni los códigos propios del medio.

Rota sale mejor parada que Sanlúcar, aunque si bien se reconoce que en Transparencia económica cumple por encima del 60% los requisitos, en transparencia municipal sólo obtiene un 35%. En la Sierra, Arcos obtiene su mejor nota en participación ciudadana, con un 61%; mientras que en el lado opuesto, Ubrique, sólo logra un 26% en transparencia económico financiera.

En La Janda, Vejer informa a sus ciudadanos con un sistema muy incómodo de pdf's remitidos con datos muy farragosos, al punto que en transparencia municipal sólo obtiene un 17% en el índice Dyntra. Su vecina Barbate es el segundo municipio gaditano mejor valorado al cumplir con 106 de los 162 requisitos. La página es amable, vistosa, con muchos datos y fáciles de buscar en su portada. Siguiendo el modelo de La Línea, se sabe que el Ayuntamiento ingresa 995 euros por habitante y gasta 860 por habitante. Se llega rápido a la información de todos los concejales y así es muy fácil saber que el alcalde, Miguel Molina, regenta una inmobiliaria, Hermojanda, y que tuvo que pagar en la última declaración 1.286 euros a Hacienda.