Pantallas y Educación, cómo gestionarlas con salud y equilibrio... desde Jerez

Los próximos días 14, 15 y 16 de febrero, más de 20 expertos aportarán su visión sobre las pantallas en menores de 14 años en el congreso online y gratuito 'Pantallas y Educación. Cómo gestionarlas con salud y equilibrio'. Una iniciativa dirigida a familias, profesionales del sector educativo, estudiantes, investigadores y acompañantes, organizada por Elvira Perejón, afincada en Jerez, neuroeducadora y especialista en neuropsicología, maestra de Primaria, especialista en Lengua Extranjera y maestra de Educación Infantil. Pero por encima de todo, madre de tres hijos. Sus rangos de expertise abarcan el cuento como herramienta de Educación Infantil, siendo experta universitaria en literatura infantil y especialista en cuentos cantados y literatura respetuosa. Es facilitadora de Disciplina Positiva para familias y experta en acompañamiento emocional respetuoso. Especialista en estimulación temprana y estimulación musical temprana además de facilitadora de canto prenatal. Desde 2019 compagina la formación con el desarrollo de proyectos literarios y musicales para niños. Recientemente, ha organizado y participado como speaker en el I Congreso Internacional de Rabietas celebrado en noviembre de 2023, que tuvo más de 10.000 inscritos.

"Uno de mis objetivos y mi vocación es proporcionar espacios de formación e información para las familias y para los educadores para que puedan tomar decisiones conscientes después de estar plenamente informados por diferentes perspectivas. Creo es que es lo que la infancia necesita", apunta Elvira, que añade que muchas veces "ponemos el foco en la infancia, cuando somos los adultos los que tenemos que cambiar y dar ejemplo".

Un congreso que brindará conocimientos sólidos, estrategias prácticas y una visión integral para navegar con éxito la relación entre la tecnología y la educación, abarcando todas las etapas del desarrollo, desde la infancia hasta la adolescencia.

'Pantallas y Educación' "se me ocurre, como profesional en las aulas, después de ver llegar a los niños montados en el carrito pegados a un móvil, en el coche pegados a un móvil, en restaurantes... Y, también, tras mis estudios como experta y neuropsicóloga, yo misma he podido experimentar y se ha estudiado muchísimo y así lo avalan las investigaciones, que el uso excesivo de pantallas repercute en el desarrollo saludable de los niños, como en la resolución de problemas, en el desarrollo del lenguaje, cerebral, etc.".

En un estudio realizado por Perejón con 1.200 familias, "una de las respuestas más impactante para mí es que los padres facilitan las pantallas a los niños para así ellos poder gestionar mejor sus tareas como adultos, e incluso poder descansar o para el ocio, sin saber las consecuencias. Y en este congreso se dan pautas, se informa a las familias de cómo acompañar a sus hijos de manera saludable en la era digital. Para mí, el uso de pantallas de 0 a 3 años no es necesario, e incluso hasta los 6. Pero lo que no podemos hacer es prohibir, sino acompañar y eso se hace teniendo la información adecuada como adultos".

Perejón pone el acento en las redes sociales, que se empiezan a usar desde los 9 años (aunque está prohibido su uso en menores de 14) y en las que no se puede poner controles parentales. "Los últimos estudios revelan que el primer acceso a la pornografía pro parte de nuestros niños suele ser a los 8 años. Así que el uso excesivo en la infancia, la falta de información de las familias, el uso también en las escuelas como si fuera competencia digital y todas sus consecuencias es lo que me ha llevado realmente a montar este evento". En el congreso participan expertos también del panorama internacional, así como profesionales nacionales. Están presentes nombres como Mariana Carazo, Juan Carlos Ruiz, Ana Planelles, Juan F. Sempere, María Zabala, entre otros numerosos profesionales.

Programa del congreso

En el primer día, se explorarán los fundamentos esenciales de la relación entre el cerebro y las pantallas. Desde las consecuencias del uso excesivo hasta estrategias para apagar las pantallas sin drama, se abordará cómo construir una base sólida para un desarrollo saludable, desde la primera infancia hasta la adolescencia. Descubrirás alternativas creativas a las pantallas, como juegos de mesa, para fomentar un aprendizaje interactivo y enriquecedor.

Día 2: Profundizando

El segundo día se adentrará en aspectos más específicos del vínculo entre la tecnología y el desarrollo. Desde el neurodesarrollo y la nutrición hasta la importancia del juego libre y la creatividad en la era digital, se explorarán prácticas y enfoques concretos para maximizar el potencial de los niños. Aprenderás cómo integrar rutinas saludables de sueño, mindfulness digital y juegos musicales para un desarrollo integral.

Día 3: Enfoque en la Diversidad y Seguridad Digital

El tercer día se centrará en aspectos cruciales como la neurodiversidad y el equilibrio en el uso de videojuegos. Se abordarán temas actuales, como la introducción del primer móvil, ciberseguridad en línea y el manejo de redes sociales para menores. Además, se explorará cómo las pantallas impactan en el entorno escolar y cómo pueden ser herramientas efectivas en el proceso educativo.

Más información e inscripciones: https://educacionincondicional.com/pantallas