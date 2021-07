El Palmar declara la guerra a los gorrillas

Los vecinos de El Palmar y los gorrillas que pretenden sacar tajada de las bolsas gratuitas de aparcamiento existentes en la pedanía vejeriega han entrado en un duro conflicto que se ha recrudecido en los últimos días con insultos y amenazas. La cuestión viene de lejos. Desde la Asociación de Vecinos de El Palmar insisten en que su bolsa de aparcamiento es gratuita y que, en todo caso, los conductores pueden dar un euro de donativo voluntario. Ese dinero es utilizado para la limpieza de las instalaciones y su seguridad. Sin embargo, desde hace un tiempo cada vez hay más gorrillas que exigen el pago de un dinero a los turismos que se adentran en los aparcamientos, sobre todo el que está justo frente a su sede.

Manolo Martín, vicepresidente de la AVV El Palmar Santo Domingo de la Calzada se quejó ayer a este medio “por la presencia de gorrillas que intimidan y exigen dinero a los usuarios del aparcamiento de la Plaza de El Palmar”. Esta plaza está perinetralmente limitada por el Centro de Barrio, la Iglesia, el Centro de Salud y el Colegio Público.

Los gorrillas, según Martín, provocan continuos altercados en el bar de la asociación y en su terraza, “insultando y amenazando a miembros de la junta directiva de la asociación y propiciando un ambiente nada deseable, provocando que los socios no acudan a sus instalaciones para evitar conflictos”.

Todos estos hechos han sido denunciados ante la Policía Local de Vejer, la Guardia Civil y el Juzgado de Barbate. “En un caso, ante las amenazas de uno de estos individuos, llamamos a la Guardia Civil y cuando llegaron y le pidieron que se identificara se percataron que pesaba una orden de busca y captura sobre él, por lo que fue detenido y enviado a prisión”.

Martín denunció ayer igualmente “el consumo y trapicheo de drogas en los aledaños del aparcamiento, por lo que exigimos mayor vigilancia y limpieza”.

La Asociación de Vecinos ilumina la Plaza de El Palmar para dotarla de mayor seguridad y así evitar robos y otras actividades delictivas, además de actos vandalicos en los vehículos aparcados. “Pero eso no es suficiente. Nos sentimos huérfanos en muchos aspectos”, indica.

Han colocado carteles para que se vea con claridad que el aparcamiento tiene carácter gratuito y que solicita aportaciones voluntarias para limpieza y arreglo de la plaza, pero “estas personas no hacen caso, los rompen a menudo y tenemos que volver a colocarlos para nada. Es una lucha constante”.

La AVV encargo la redacción de un proyecto técnico para ordenar la Plaza de El Palmar y convertirla en centro social de la pedanía. Es un proyecto de la propia asociación, “porque el Ayuntamiento no inicia aquí ningún proyecto”.

Según dicen desde la asociación, los gorrillas son varios, algunos de ellos con una lista de detenciones que alcanza el medio centenar. “Es gente peligrosa que nos amenaza e insulta. Hay españoles pero también inmigrantes sin papeles que cada vez se ponen más agresivos porque saben que son muchos los turismos que buscan aparcar en esas bolsas gratuitas. Quieren sacar tajada y no nos parece de recibo. Nosotros aconsejamos a los visitantes a El Palmar que no den dinero por poder aparcar el coche, que no hagan caso a lo que los gorrillas les piden”

La guerra parece declarada entre vecinos y gorrillas. Unos que buscan lo de siempre, que El Palmar siga progresando. Otros que quieren hacer el agosto en pleno julio.