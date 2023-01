Pacheco pide que se revise su inhabilitación tras la reforma del delito de malversación

El exalcalde de Jerez Pedro Pacheco ha anunciado este jueves que va a solicitar que se revise su condena de inhabilitación para cargo público, el mismo día en el que ha entrado en vigor la reforma del Código Penal que incluye una modificación del delito de malversación.

"Como hoy entra en vigor la reforma de los delitos de malversación y sedición, creo que tengo derecho a acogerme a los posible beneficios de esa modificación", ha señalado el político jerezano.

Pacheco ha asegurado que en los próximos días sus abogados "presentarán los escritos correspondientes" y ha añadido que "es lo menos que puedo hacer viendo lo que se está haciendo en este país".

El Tribunal Supremo condenó en 2014 a 5 años y seis meses de cárcel a Pacheco por el conocido como "caso Asesores", por causar un daño "demoledor" al prestigio de las instituciones al cometer "falsedad documental, prevaricación y malversación".

"Quiero que se me haga justicia después de la injusticia que han cometido conmigo", ha declarado el exalcalde, que ha considerado que ya no debe seguir pagando las consecuencias de un delito "que ya no existe".

Pacheco está a la espera de que se anule su inhabilitación para decidir si concurrirá a las próximas elecciones municipales en Jerez de la Frontera.